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Лінії для голосування на Євробаченні 2024 відкриті: Голосуйте за свого фаворита через додатки або телефон

Лінії для голосування на Євробаченні 2024 відкриті: Голосуйте за свого фаворита через додатки або телефон

Київ • УНН

 • 51516 перегляди

Лінії для голосування на пісенному конкурсі Євробачення 2024 відкриті, що дозволяє громадянам країн-учасниць віддати до 20 голосів за вподобані пісні через додатки, телефон або SMS, за винятком пісні своєї країни.

Лінії для голосування на Євробаченні 2024 відкриті. Про це повідомляє Євробачення Україна, передає УНН.

Деталі

Лінії голосування вже відкриті. Відтак, громадяни з усіх країн, що беруть участь у цьому музичному конкурсі, можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, а також за допомогою телефонів та/або SMS.

Просто наберіть номер 7576, щоб підтримати свого фаворита.

Майте на увазі, що вартість однієї смс для українських операторів складає 7,44 грн.

Голоси за Україну з номерів українських операторів, на жаль, не будуть зараховуватися!

Кожен учасник може проголосувати до 20 разів, проте обрати пісню своєї країни не можна.

Голосування триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після його завершення.

Фінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати11.05.24, 09:57 • 109236 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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