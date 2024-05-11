Лінії для голосування на Євробаченні 2024 відкриті: Голосуйте за свого фаворита через додатки або телефон
Київ • УНН
Лінії для голосування на пісенному конкурсі Євробачення 2024 відкриті, що дозволяє громадянам країн-учасниць віддати до 20 голосів за вподобані пісні через додатки, телефон або SMS, за винятком пісні своєї країни.
Лінії для голосування на Євробаченні 2024 відкриті. Про це повідомляє Євробачення Україна, передає УНН.
Деталі
Лінії голосування вже відкриті. Відтак, громадяни з усіх країн, що беруть участь у цьому музичному конкурсі, можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, а також за допомогою телефонів та/або SMS.
Просто наберіть номер 7576, щоб підтримати свого фаворита.
Майте на увазі, що вартість однієї смс для українських операторів складає 7,44 грн.
Голоси за Україну з номерів українських операторів, на жаль, не будуть зараховуватися!
Кожен учасник може проголосувати до 20 разів, проте обрати пісню своєї країни не можна.
Голосування триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після його завершення.
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