Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"

Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, которая получила мировую славу благодаря своей работе с международными звездами и собрала впечатляющее портфолио с многочисленными наградами, в 2024 году вступает на новую творческую арену. После успехов в музыкальном видео, где она работала с такими артистами как Lil Nas X и Гарри Стайлз, Муиньо испытывает свои силы в постановке сценических выступлений. Ее новым вызовом станет режиссура номера для украинских представительниц на "Евровидении-2024", alyona alyona и Jerry Heil. УНН собрало для вас самые выдающиеся работы украинского режиссера.

Знаменитый клипмейкер Таня Муиньо родом из Одессы. Ее необычная для украинцев фамилия - отцовская, ведь он кубинец. Сначала она создавала клипы для украинских звезд таких как: Monatik, DOROFEEVA, Время и Стекло, Мишель Андраде и Насти Каменских.

Первым ее большим проектом стал музыкальный клип MONATIK на песню "Кружит", который вышел в 2016 году. Видео собрало более 154 миллионов просмотров.

Таня три года подряд получала награду за "Лучший видеоклип" на украинской музыкальной премии YUNA, сотрудничая с известными украинскими артистами.

Уже в 2019 году Муиньо вышла на мировую арену. Она стала режиссером клипа Кэти Перри на песню Small Talk.

В режиссерской работе для Кэти Перри она перенесла зрителей в яркий конфетный мир, стилизованный под ретро. Сюжет видео разворачивается на выставке животных, где персонаж, которого играет певица, встречает идеального парня. К съемкам пришлось привлечь много собак.

После этого карьера режиссера стремительно пошла в гору. Сотрудничество со всемирно известными артистами такими как: Cardi Bi, Post Malone, The Weeknd и Lil Nas X, последний, кстати, стал чрезвычайно скандальным.

Клип на песню "Montero (Call Me By Your Name)" затронул темы религии, сатанизма и ЛГБТ+, чем вызвал неоднозначную реакцию общества. В видео рэп-артист выступает в роли, которая напоминает Еву, соблазняемую змеем. В клипе Lil Nas X проходит через чистилище и попадает в ад, где он сам искушает дьявола.

За эту работу Муиньо получила награду на MTV Video Music Awards 2021 как "Видео года", а также была отмечена за "Лучшую режиссуру" и "Лучшие визуальные эффекты". Впоследствии клип номинировали на "Грэмми-2022".

Важно отметить, что в 2022 году клипы Муиньо с иностранными артистами получили девять номинаций на премии MTV Video Music Awards.

2023 год стал для Тани Муиньо очень продуктивным. Она сняла еще один клип для Гарри Стайлза - на песню "Daylight" из его альбома "Harry's House". В видео Стайлз воплощает роль артиста цирка: жонглирует, летает в трико с перьями после того, как его выстрелили из пушки, ездит верхом на лошади и выполняет акробатические трюки на канате среди облаков.

Этот клип набрал 722 млн просмотров.

Впоследствии она сняла клип для Ленни Кравица, где он предстал голышом.

Для Дженифер Лопез на песню "Can't Get Enough", где она, кстати, предстает в образах от украинского дизайнера FROLOVE.

Специально для Чонгука, участника группы BTS, Таня Муиньо взялась за режиссуру клипа на его сольную композицию "Standing Next to You", которая вошла в его первый сольный альбом. Клип собрал 116 миллионов просмотров

Теперь Таня испытает свои силы в новом амплуа - становлении сценических выступлений. Она возьмет на себя режиссуру номера украинских участниц "Евровидения-2024", alyona alyona и Jerry Heil.

"Она очень талантливая, и то, что она делает, является таким важным для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии до нее, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры", - так alyona alyona и Jerry Heil отозвались о Тане в интервью Billboard.

Напомним

Песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в городе Мальме. В Швецию его снова вернула певица Loreen с песней Tattoo - впервые она победила в 2012 году.

Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

Добавим

alyona alyona & Jerry Heil объявили, что постановщицей номера Украины на главной сцене Европы стала самый известный украинский режиссер в мире - Таню Муиньо.