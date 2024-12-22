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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FT: замороженные активы рф стали причиной спора между Шольцом и Дудой

FT: замороженные активы рф стали причиной спора между Шольцом и Дудой

Киев  •  УНН

 • 4404 просмотра

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На встрече лидеров ЕС возник конфликт между Шольцем и Дудой относительно конфискации 260 млрд евро замороженных активов РФ. Германия выступает против из-за рисков для финансовых рынков, тогда как Польша поддерживает идею.

На встрече лидеров ЕС в среду канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на предложение президента Польши Анджея Дуды конфисковать замороженные активы России и использовать их для поддержки Украины. Об этом пишет УНН с постанням на FT

Детали

Сумма замороженных российских активов, которую предложили конфисковать достигает 260 млрд евро.

Дуда поддержал эту идею, популярную среди США и Великобритании, но ее оппонентами остаются Германия, Франция и Италия.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков,» - заявил Шольц, обращаясь к Дуде.

Он также сказал, что Польша даже не использует евро.

Отметим, что несмотря на это, идея конфискации российских активов остается центральной в дебатах о финансировании восстановления Украины. Поддержку предложения выражают не только Польша, но и другие страны Восточной Европы. В то же время Франция и Германия отмечают юридические и экономические риски такого шага.

Европейские лидеры признают, что конфискация активов может стать решающим финансовым ресурсом для Украины. Однако, как показали обсуждения, нет единства относительно механизмов использования этих средств и обеспечения стабильности европейской экономики.

Вопрос замороженных активов тесно связан с другими проблемами - от военных гарантий для Украины до внутриполитических вызовов в ЕС. Германия, которая столкнулась с экономическими трудностями и подготовкой к федеральным выборам, пока заняла осторожную позицию. Франция также не демонстрирует активной поддержки конфискации, сосредотачиваясь на политических консультациях.

Однако украинские дипломаты отмечают, что использование российских средств для восстановления страны является справедливым и необходимым шагом. В то время, когда США сталкиваются со сложностями в одобрении нового пакета помощи в 60 млрд долларов, европейская ответственность за финансовую поддержку Украины становится все более очевидной.

Трамп и поддержка Украины

По данным источников, главной темой обсуждения было сохранение поддержки Украины в условиях возможного изменения политики США после инаугурации Дональда Трампа.

Украина и ее союзники в Европе находятся в критической фазе. Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну «за день», и его политика может заставить Украину пойти на невыгодный мир или потерять поддержку Запада. Тем временем россия не спешит достичь урегулирования конфликта.

Несмотря на сомнения относительно Трампа, европейские лидеры видят возможности влияния на его позицию. Впрочем, как показал спор между Шольцом и Дудой, среди самих европейцев нет единства относительно подходов к увеличению финансовой и военной помощи Киеву или условий будущего мира.

Президент Финляндии Александер Стубб описывает ситуацию как «момент Ялты или Хельсинки», имея в виду исторические конференции, определившие послевоенный мировой порядок. Он отмечает, что Украина должна сама решать свое будущее, а Европа не может принимать решений через голову Киева.

Встречи и консультации, такие как переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Трампом, демонстрируют готовность Европы предлагать собственные идеи. Макрон призвал Трампа усилить позицию Украины перед переговорами, подчеркивая геополитические последствия для США в случае провала.

Несмотря на разногласия, большинство стран ЕС, кроме Венгрии и Словакии, остаются приверженными поддержке Украины. Но конкретного плана относительно гарантий безопасности или военной помощи пока нет. Часть европейских лидеров, в частности в Эстонии и Франции, предлагают рассмотреть размещение войск как гарантию безопасности, но идея не имеет широкой поддержки из-за нехватки ресурсов и политической чувствительности.

Европейские дипломаты признают, что успешное урегулирование возможно только при участии США. Впрочем, по мнению многих, НАТО-овская гарантия для Украины была бы самым эффективным решением, хотя Трамп вряд ли поддержит такой шаг, чтобы не провоцировать кремль.

На фоне роста вызовов президент Зеленский продвигает «план победы», подчеркивая важность сохранения поддержки союзников. Европейские лидеры тем временем пытаются найти баланс между помощью Украине и обеспечением собственной стабильности, ведь ставки чрезвычайно высоки - это не только будущее Украины, но и долгосрочная безопасность всей Европы.

"Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го" - Зеленский о помощи ЕС на более чем 18 млрд евро19 дек. 2024, 11:58 • 15436 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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