"Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го" - Зеленский о помощи ЕС на более чем 18 млрд евро

Глава государства Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе сегодня, 19 декабря, обсудили вступление Украины в ЕС и макрофинансовую помощь на 18,1 млрд евро, сообщает УНН.

Сегодня во время встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудили приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС. Отдельно пообщались по использованию замороженных российских активов на нужды Украины. Спасибо за новую макрофинансовую помощь ЕС на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го. - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что Украина ценит личные усилия Урсулы фон дер Ляйен для консолидации единства в ЕС вокруг нашей страны. По его словам, общая позиция Украины и всех других стран Европы важна для приближения справедливого мира.

Дополнение

Накануне Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в январе начнет перечислять свою часть кредита в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательства G7. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год.