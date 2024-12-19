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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го" - Зеленский о помощи ЕС на более чем 18 млрд евро

"Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го" - Зеленский о помощи ЕС на более чем 18 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 180 просмотра

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Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе для обсуждения вступления Украины в ЕС. Стороны обсудили новую макрофинансовую помощь и использование замороженных российских активов.

Глава государства Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе сегодня, 19 декабря, обсудили вступление Украины в ЕС и макрофинансовую помощь на 18,1 млрд евро, сообщает УНН

Сегодня во время встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудили приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС. Отдельно пообщались по использованию замороженных российских активов на нужды Украины. Спасибо за новую макрофинансовую помощь ЕС на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го.

- написал Зеленский в соцсетях. 

Президент указал, что Украина ценит личные усилия Урсулы фон дер Ляйен для консолидации единства в ЕС вокруг нашей страны. По его словам, общая позиция Украины и всех других стран Европы важна для приближения справедливого мира.

Дополнение 

Накануне Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в январе начнет перечислять свою часть кредита в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательства G7. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
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