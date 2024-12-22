МВФ обновил прогноз для Украины: война может продлиться до середины 2026 года

В Международном валютном фонде обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Согласно негативному сценарию, война продлится до середины 2026 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет МВФ.

Детали

По базовому сценарию в МВФ продолжают предполагать, что война утихнет к концу 2025 года.

Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем ожидалось ранее, благодаря инвестициям бизнеса в собственные генерирующие мощности, росту потенциала импорта и инвестиции бизнеса в собственные генерирующие мощности, увеличение потенциала для импорта из Европы, а также усилия по ремонту и установке дополнительных генерирующих мощностей и распределительных сетей.

Негативный сценарий программы продолжает предусматривать более длительную и интенсивную войну. В МВФ обновили негативный сценарий, сохранив предположение, что война продлится до середины 2026 года, хотя теперь шок для экономики ожидается в первом квартале 2025 года.

В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Общий дефицит внешнего финансирования по негативному сценарию составляет 177,2 млрд. долларов США по сравнению с 148 млрд. долларов США по базовому сценарию.

Прогнозы основных макроэкономических переменных по этому сценарию значительно хуже, чем по базовому, но мало меняются по сравнению с Пятым пересмотром и предусматривают: сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию; ухудшение баланса текущего счета без учета грантов, когда международные резервы будут оставаться ниже 100% по критерию ARA до 2027 года; и общий дефицит без учета грантов, который будет оставаться выше 20% до 2026 года.

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В целом, как базовый, так и негативный сценарии по-прежнему подвержены исключительно высокой неопределенности, в частности относительно траектории войны и ее последствий для послевоенного восстановления:

Война может усилиться или продлиться дольше, что негативно скажется на экономических показателях и реализации политики и создаст риски для среднесрочных перспектив. Дальнейшие атаки на энергетическую инфраструктуру, усиливающиеся суровой зимой, и неблагоприятная демографическая ситуация представляют собой особый риск на этом фронте - говорится в отчете.

Отмечается, что международная поддержка может оказаться недолговечной. Сценарии программы предполагают, что Украина будет продолжать получать значительную финансовую помощь и помощь в сфере безопасности в будущем. Если желание партнеров Украины продолжать поддержку начнет ослабевать, то либо Украина столкнется с давлением, вызванным резкими изменениями в политике или неоптимальными ответными мерами, направленными на ликвидацию возникшего дефицита финансирования, либо траектория самой войны может ухудшиться.

Более раннее окончание войны, как считают в МВФ, может вызвать широкий спектр последствий. Потенциальное мирное урегулирование может, с одной стороны, привести к положительному сценарию, обусловленному имеющейся международной поддержкой и ускорением реформ, сильным восстановлением экономики и среднесрочным потенциалом, который может быть обусловлен более быстрым возвращением миграции и потоков частных инвестиций, закрепленных вступлением в ЕС. С другой стороны, несмотря на более раннее окончание войны, ситуация с безопасностью может не стабилизироваться в кратчайшие сроки, или же окончательные убытки от войны могут оказаться даже более значительными, чем предполагается сейчас. В этом случае существуют риски неблагоприятных экономических и социальных последствий, включая снижение частных инвестиций, рост миграции и ослабление темпов реформ, что приведет к замедлению или неполному послевоенному восстановлению.