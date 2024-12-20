МВФ выделит Украине новый транш в размере 1,1 миллиарда долларов
Киев • УНН
Украина получит от МВФ очередной транш в размере $1,1 млрд. Средства пойдут на финансирование расходов госбюджета, а общая сумма выплат в рамках программы составит $9,8 млрд.
Украина получит новый транш МВФ в размере $1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Полученные средства будут направлены на финансирование важных расходов государственного бюджета.
Общая сумма выплат Украине в рамках этой программы с момента ее запуска увеличится до почти 9,8 миллиарда долларов.
Международный валютный фонд продолжает оказывать последовательную помощь Украине в условиях чрезвычайно сложной ситуации.
Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки4 сент. 2024, 03:23 • 171965 просмотров