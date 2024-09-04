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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 03:23  •  22579 просмотра

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Международный фонд для Украины под руководством Великобритании собрал более 1 млрд фунтов от 9 стран-доноров. Министры обороны США и Украины обсудили ускорение военной поддержки, включая контракт на 300 млн фунтов для артиллерийских снарядов.

Международный фонд для Украины под руководством Великобритании достиг более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает Британское министерство обороны, передает УНН.

Детали

Министр обороны США Джон Хили встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Лондоне, чтобы обсудить срочные меры по ускорению военной поддержки Украины со стороны Великобритании.

Встреча состоялась на фоне выдающегося момента международной поддержки Украины, когда 9 стран, в том числе Великобритания, объявили о предоставлении более 1 миллиарда фунтов стерлингов в рамках Международного фонда для Украины (IFU).

Международный фонд для Украины под руководством Великобритании насчитывает 9 стран-доноров. Среди них - Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия.

Во время встречи министры обсудили заключение контракта на 300 миллионов фунтов стерлингов для поставки артиллерийских снарядов Украине, что является крупнейшим пакетом поддержки IFU. Хили подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи для поддержки оборонных усилий Украины на фоне российского вторжения.

Министр обороны США также подтвердил, что новые поставки артиллерийских снарядов начнутся в ближайшие месяцы, что существенно укрепит военные ресурсы Украины.

Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів стерлінгів на кредитування оборонних потреб України 19 июля 2024, 12:04 • 36956 просмотров

Юлия Котвицкая

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