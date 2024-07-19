Великобритания и Украина подписали соглашение, предусматривающее предоставление кредита на сумму 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

От имени правительств Украины и Великобритании двусторонний документ подписали министр обороны Рустем Умеров и министр обороны Джон Гили.

Целью соглашения является обеспечение финансовой поддержки для усиления обороноспособности Украины, что включает закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО.

В ведомстве добавляют, что кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке.

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По условиям рамочного соглашения кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на Государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего - в сфере противовоздушной обороны - подчеркнул Рустем Умеров.

Отмечается, что контроль за целевым использованием кредитных средств будет осуществлять совместная комиссия, включающая представителей обоих правительств, для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансов.

Это соглашение является одним из ключевых элементов нашей стратегии по усилению обороноспособности страны. Мы благодарны британским партнерам за их поддержку и уверены, что это партнерство поможет нам в обеспечении безопасности и мира в Украине - подытожил Рустем Умеров.



Дополнение

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает развивать сотрудничество с Великобританией.

Этот шаг поможет обеспечить наши Силы обороны системами ПВО, средствами радиолокации и поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов в артиллерийские установки, бронетехнику западного образца - заявил глава государства.

Напомним

Премьер-министра Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "удвоит" поддержку Украины. Также он принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину снова в будущем