Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера продемонстрировать свое лидерство в отношении «дальнобойности» Украины. Об этом он сказал во время выступления перед правительством Британии.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

В своем обращении к правительству Зеленский заявил, что «если ограничения на западное оружие будет снято», это поможет Киеву укрепить оборону и обезопасить свои позиции на передовой. Он сказал, что «можно уничтожить» районы в России, где концентрируется оружие.

Относительно возможностей дальнего действия Зеленский заявил, что «мы все еще не имеем главного ответа на этот вопрос», и сказал премьер-министру:

«Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство» в этом вопросе.

Дополнение

10 июля новый премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как применять ракеты Storm Shadow, подтвердив, что продолжит политику предыдущего правительства по использованию оружия дальнего радиуса действия для ударов по военным объектам на территории РФ.

Впоследствии The Telegraph сообщило, что в правительстве Великобритании разъяснили, что не давали Украине разрешения на использование Storm Shadows для нанесения ударов по территории России, как об этом заявил премьер страны Кир Стармер.