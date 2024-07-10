Новый премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как применять ракеты Storm Shadow, подтвердив, что продолжит политику предыдущего правительства по использованию оружия дальнего радиуса действия для ударов по военным объектам на территории рф. Об этом Стармер сообщил журналистам во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Отвечая на вопрос корреспондента Bloomberg, Стармер согласился с тем, что Украина сама решает, как ей использовать ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией.

Ракеты должны "очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как вы и ожидали", добавил премьер, заявив, что "Storm Shadow" должны использоваться "в оборонительных целях".

"Но Украина должна сама решать, как использовать их в оборонных целях", - сказал он.

Отвечая на удар россии по больнице "Охматдет" в Украине, Стармер сказал, что это "абсолютно шокирующая, ужасная атака", которая стала "очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита".

"Мое послание президенту путину такое: этот саммит НАТО должен рассматриваться как четкая и единственная решимость союзников по НАТО и других стран, которые находятся там в это же время, выступить на стороне Украины и противостоять российской агрессии", - сказал Стармер.

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Storm Shadow - это крылатые ракеты с высокоточным наведением, дальность стрельбы которых превышает 250 километров.

Новый британский премьер отреагировал на атаку рф на Украину