Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину, подчеркнув, что вместе с Украиной и британская поддержка не ослабнет, пишет УНН.

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"Атаковать невинных детей. Наиболее порочный из поступков. Мы вместе с Украиной против российской агрессии - наша поддержка не ослабнет", - подчеркнул премьер Великобритании Кир Стармер в X.

Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми заявил, что "удар рф по детской больнице "Охматдет" в Киеве является ужасной атакой на украинское мирное население". "Мои мысли со всеми жертвами и их близкими. Великобритания поддерживает Украину. Мы должны привлечь к ответственности виновных в незаконной войне путина", - указал Ламми в X.

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