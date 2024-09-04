Міжнародний фонд для України досяг 1 млрд фунтів стерлінгів підтримки
Київ • УНН
Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії зібрав понад 1 млрд фунтів від 9 країн-донорів. Міністри оборони США та України обговорили прискорення військової підтримки, включаючи контракт на 300 млн фунтів для артилерійських снарядів.
Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії досяг понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Британське міністерство оборони, передає УНН.
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Міністр оборони США Джон Хілі зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умеровим у Лондоні, щоб обговорити термінові заходи з прискорення військової підтримки України з боку Великої Британії.
Зустріч відбулася на тлі визначного моменту міжнародної підтримки України, коли 9 країн, зокрема Велика Британія, оголосили про надання понад 1 мільярда фунтів стерлінгів у рамках Міжнародного фонду для України (IFU).
Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує 9 країн-донорів. Серед них – Норвегія, Швеція, Данія, Ісландія, Нідерланди, Литва, Австралія та Нова Зеландія.
Під час зустрічі міністри обговорили укладення контракту на 300 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання артилерійських снарядів Україні, що є найбільшим пакетом підтримки IFU. Хілі підкреслив важливість прискорення постачання військової допомоги для підтримки оборонних зусиль України на тлі російського вторгнення.
Міністр оборони США також підтвердив, що нові поставки артилерійських снарядів розпочнуться найближчими місяцями, що суттєво зміцнить військові ресурси України.
Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів стерлінгів на кредитування оборонних потреб України 19.07.24, 15:04 • 37201 перегляд