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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф к годовщине вторжения

ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф к годовщине вторжения

Киев  •  УНН

 • 1238 просмотра

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Европейский Союз начал подготовку 16-го пакета санкций против россии до февраля 2025 года. Санкции коснутся новых секторов российской экономики, которые ранее не были под ограничениями.

Европейский Союз готовит ввести 16-й пакет санкций против россии к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля 2025 года. Ограничения коснутся новых секторов экономики рф, пишет DW, передает УНН

Детали

Подготовку к принятию очередных ограничений в феврале 2025 года уже начали, сообщает еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

По их словам, 16-й пакет санкций задуман как "четкий сигнал москве", в него будут внесены меры против конкретных секторов российской экономики, "которых до сих пор или вообще не коснулись санкции, или коснулись недостаточно".

15-й пакет европейских санкций против россии был принят 16 декабря. Как указала глава дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас, он направлен "на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании".

ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф - Мелони17 дек. 2024, 13:55 • 16144 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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