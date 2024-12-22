ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф к годовщине вторжения

Европейский Союз готовит ввести 16-й пакет санкций против россии к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля 2025 года. Ограничения коснутся новых секторов экономики рф, пишет DW, передает УНН.

Детали

Подготовку к принятию очередных ограничений в феврале 2025 года уже начали, сообщает еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

По их словам, 16-й пакет санкций задуман как "четкий сигнал москве", в него будут внесены меры против конкретных секторов российской экономики, "которых до сих пор или вообще не коснулись санкции, или коснулись недостаточно".

15-й пакет европейских санкций против россии был принят 16 декабря. Как указала глава дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас, он направлен "на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании".

ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф - Мелони