ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф - Мелони

После недавно одобренного 15-го пакета санкций против рф в ЕС уже разрабатывается 16-й, сообщила во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони в парламенте, пишет УНН.

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"Италия продолжит играть свою роль в усилении санкций, помогая компаниям, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с ними. Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, а 16-й уже разрабатывается", - сказала Мелони.

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против рф