ЕС готовит 16-й пакет санкций против рф - Мелони
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о разработке 16-го пакета санкций ЕС против россии. Италия продолжит поддерживать санкционную политику и помогать компаниям, которые ее придерживаются.
После недавно одобренного 15-го пакета санкций против рф в ЕС уже разрабатывается 16-й, сообщила во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони в парламенте, пишет УНН.
Детали
"Италия продолжит играть свою роль в усилении санкций, помогая компаниям, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с ними. Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, а 16-й уже разрабатывается", - сказала Мелони.
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против рф16 дек. 2024, 09:59 • 37718 просмотров