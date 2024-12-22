В минобороны рф заявили о якобы уничтожении 42 БПЛА над 5 регионами
Киев • УНН
Минобороны рф заявило об уничтожении 42 украинских беспилотников над пятью регионами. В орловской области подтверждено попадание в нефтебазу, где возник пожар.
В минобороны рф заявили об атаке на пять российских регионов в ночь на 22 декабря. В ведомстве утверждают о якобы сбитии 42 дронов. Тем временем губернатор орловской области подтвердил атаку на топливно-энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.
В минобороны рф заявили, что средствами ПВО было якобы уничтожено 42 украинских беспилотника. 20 БПЛА якобы сбили над территорией орловской области, по 8 БПЛА - над ростовской и брянской областями, 5 - над курской областью и один - над кубанью.
Как отметил губернатор орловской области андрей кличков, основной целью удара были объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Пожар уже ликвидировали. По его словам, обошлось без пострадавших.
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Ранее сообщалось, что в селе стальной конь орловской области рф произошел мощный взрыв и пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Несмотря на работу ПВО и привлечение вертолетов, дроны достигли цели.