Горящая нефтебаза в орловской области поддерживала войска рф на Харьковщине
Киев • УНН
В селе Стальной Конь атакован важный логистический объект, обеспечивавший российские войска в трех областях.
Нефтебаза, которая загорелась якобы в результате атаки беспилотников в селе Стальной конь орловской области, является важным логистическим объектом россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
Детали
Нефтебаза обеспечивала группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также те силы, которые ведут боевые действия на Харьковщине.
Что произошло?
В ночь на 22 декабря на нефтебазу в Орловской области рф якобы была совершена атака беспилотников. Пожар, охвативший объект, был настолько сильным, что его зафиксировали местные жители. Губернатор Орловской области подтвердил повреждение топливно-энергетической инфраструктуры.
Тем временем в минобороны рф заявили, что в ночь на субботу российскую территорию атаковали сразу в пяти регионах. Согласно заявлениям ведомства, было якобы сбито 42 дрона.