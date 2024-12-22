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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Горящая нефтебаза в орловской области поддерживала войска рф на Харьковщине

Горящая нефтебаза в орловской области поддерживала войска рф на Харьковщине

Киев  •  УНН

 • 1588 просмотра

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В селе Стальной Конь атакован важный логистический объект, обеспечивавший российские войска в трех областях.

Нефтебаза, которая загорелась якобы в результате атаки беспилотников в селе Стальной конь орловской области, является важным логистическим объектом россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко. 

Детали

Нефтебаза обеспечивала группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также те силы, которые ведут боевые действия на Харьковщине.

Что произошло?

В ночь на 22 декабря на нефтебазу в Орловской области рф якобы была совершена атака беспилотников. Пожар, охвативший объект, был настолько сильным, что его зафиксировали местные жители. Губернатор Орловской области подтвердил повреждение топливно-энергетической инфраструктуры.

Тем временем в минобороны рф заявили, что в ночь на субботу российскую территорию атаковали сразу в пяти регионах. Согласно заявлениям ведомства, было якобы сбито 42 дрона. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины