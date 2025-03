Улюблениця американських зірок: хто така Таня Муіньо, яка поставить номер для українських учасниць "Євробачення"

Таня Муіньо, визнана українська режисерка, яка здобула світову славу завдяки своїй роботі з міжнародними зірками та зібрала вражаючий портфоліо з численними нагородами, у 2024 році вступає на нову творчу арену. Після успіхів у музичному відео, де вона працювала з такими артистами як Lil Nas X і Гаррі Стайлз, Муіньо випробовує свої сили в постановці сценічних виступів. Її новим викликом стане режисура номеру для українських представниць на "Євробаченні-2024", alyona alyona та Jerry Heil. УНН зібрало для вас найвизначніші роботи української режисерки.

Знаменита кліпмейкерка Таня Муіньо родом із Одеси. Її незвичне для українців прізвище - батькове, адже він кубинець. Спочатку вона створювала кліпи для українських зірок таких як: Monatik, DOROFEEVA, Время и Стекло, Мішель Андраде та Насті Каменських.

Першим її великим проектом став музичний кліп MONATIK на пісню "Кружит", який вийшов у 2016 році. Відео зібрало понад 154 мільйони переглядів.

Таня три роки поспіль отримувала нагороду за "Найкращий відеокліп" на українській музичній премії YUNA, співпрацюючи з відомими українськими артистами.

Вже у 2019 році Муіньо вийшла на світову арену. Вона стала режисеркою кліпу Кеті Перрі на пісню Small Talk.

У режисерській роботі для Кеті Перрі вона перенесла глядачів у яскравий цукерковий світ, стилізований під ретро. Сюжет відео розгортається на виставці тварин, де персонаж, якого грає співачка, зустрічає ідеального хлопця. До зйомок довелося залучити багато собак.

Після цього кар’єра режисерки стрімко пішла в гору. Співпраця із всесвітньо відомими артистами такими як: Cardi Bi, Post Malone, The Weeknd та Lil Nas X, останній, до речі, став надзвичайно скандальним.

Кліп на пісню "Montero (Call Me By Your Name)" торкнувся теми релігії, сатанізму та ЛГБТ+, чим викликав неоднозначну реакцію суспільства. У відео реп-артист виступає в ролі, яка нагадує Єву, що спокушаються змієм. У кліпі Lil Nas X проходить через чистилище і потрапляє в пекло, де він сам спокушає диявола.

За цю роботу Муіньо отримала нагороду на MTV Video Music Awards 2021 як "Відео року", а також була відзначена за "Найкращу режисуру" та "Найкращі візуальні ефекти". Згодом кліп номінували на "Ґреммі-2022".

Важливо відмітити, що в 2022 році кліпи Муіньо з іноземними артистами здобули дев'ять номінацій на премії MTV Video Music Awards.

2023 рік став для Тані Муіньо дуже продуктивним. Вона зняла ще один кліп для Гаррі Стайлза — на пісню "Daylight" з його альбому "Harry's House". У відео Стайлз втілює роль артиста цирку: жонглює, літає в трико з пір'ям після того, як його вистрілили з гармати, їздить верхи на коні та виконує акробатичні трюки на канаті серед хмар.

Цей кліп назбирав 722 млн переглядів.

Згодом вона зняла кліп для Ленні Кравіца, де він постав голяка.

Для Дженіфер Лопез на пісню "Can't Get Enough", де вона, до речі, постає у образах від українського дизайнера FROLOVE.

Спеціально для Чонгука, учасника гурту BTS, Таня Муіньо взялася за режисуру кліпу на його сольну композицію "Standing Next to You", яка увійшла до його першого сольного альбому. Кліп зібрав 116 мільйонів переглядів

Тепер Таня випробує свої сили в новому амплуа — становленні сценічних виступів. Вона візьме на себе режисуру номера українських учасниць "Євробачення-2024", alyona alyona та Jerry Heil.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури", — так alyona alyona та Jerry Heil відгукнулись про Таню у інтерв’ю Billboard.

alyona alyona & Jerry Heil оголосили, що постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка у світі - Таню Муіньо.

Пісенний конкурс "Євробачення-2024" пройде у місті Мальме. У Швецію його знову повернула співачка Loreen із піснею Tattoo — вперше вона перемогла у 2012 році.

Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня.