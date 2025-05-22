"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

24-летний Йоханнес Питч, известный как JJ, принес победу Австрии на Евровидении 2025 с драматической композицией Wasted Love. Так же как и прошлогодний победитель Немо, он не упустил возможности высказаться на резонансные темы, в частности вокруг несовершенств в системе конкурса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Elpais.

Детали

В интервью после победы в конкурсе JJ признал, что, несмотря на общность с Немо во взглядах относительно борьбы за права ЛГБТИ+ сообщества, их позиции не совсем совпадают относительно участия Израиля в конкурсе. Однако в необходимости реформ Джей Джей и Немо полностью единодушны.

В частности, необходимо внести изменения в систему голосования и определения участников фестиваля - заявил артист в разговоре с прессой после триумфа в Базеле.

По словам JJ, нынешнее телеголосование вызвало много вопросов.

Нужна большая прозрачность относительно телеголосования. В этом году все было очень странно - отметил он.

Как отмечает издание, испанская делегация даже обратилась с требованием провести аудит, чтобы выяснить, каким образом Израиль снова получил преимущество в голосовании зрителей. В свою очередь бельгийская телекомпания VRT пригрозила выходом из конкурса, если организаторы не предоставят четких объяснений.

JJ не скрывает своего отношения к участию Израиля в конкурсе.

Очень жаль видеть, что Израиль до сих пор принимает участие в конкурсе. Я бы хотел, чтобы Евровидение в следующем году состоялось в Вене без Израиля. Но мяч на стороне Европейского вещательного союза. Мы, артисты, можем лишь высказываться по этому вопросу - прокомментировал инцидент он.

Добавим

Молодой артист родился в семье австрийца и филиппинки, вырос в Дубае. Именно во время поездки в Вену он познакомился с оперой, увидев "Волшебную флейту" Моцарта.

"Но я действительно влюбился в оперу с Пуччини, когда мне было 16, и я впервые увидел Тоску. Я был взволнован и заинтригован на протяжении всего спектакля. А я люблю хорошие драмы… в хорошем смысле", – делится Джей Джей.

Это увлечение драмой воплотилось в эмоциональной композиции Wasted Love. За сценографию отвечал испанец Серхио Хаен.

"Мы прислали ему песню, и он сразу сказал, что хочет с нами работать. В течение недели он получил 15-страничное предложение, которое четко объясняло, как он хочет выразить чувство, которое передает песня — ощущение одиночества из-за разбитого сердца", - рассказал артист.

Для Джей Джея участие в конкурсе – это не только музыка, но и миссия. Во время финала он пытался вынести на сцену ЛГБТ+ флаг, но ему запретили это сделать.

"Я воспользуюсь возможностью и использую такую огромную платформу, как Евровидение, чтобы отстаивать права всего квир-сообщества и обеспечить большее равенство. Вокруг нас до сих пор царит огромная стигма, и, к сожалению, Европа становится все более консервативной, делает шаги назад. Это очень, очень разочаровывает, и с этим нужно что-то делать", — убежден он.

Напомним

11 мая состоялся долгожданный финал Евровидения 2024, который проходил в шведском Мальме. Швейцария одержала победу с песней "The Codе", исполненной певцом Nemo, набрав 591 балл.

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