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"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

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"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

Київ • УНН

 • 4730 перегляди

Йоганнес Пітч (JJ) висловив бажання провести Євробачення у Відні наступного року без участі Ізраїлю, закликаючи до реформ у системі голосування та прозорості конкурсу.

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

24-річний Йоганнес Пітч, відомий як JJ, приніс перемогу Австрії на Євробаченні 2025 із драматичною композицією Wasted Love. Так само як і торішній переможець Немо, він не оминув нагоди висловитися на резонансні теми, зокрема навколо недосконалостей у системі конкурсу. Про це пише УНН із посиланням на Elpais.

Деталі

В інтерв’ю після перемоги у конкурсі JJ визнав, що, попри спільність із Немо у поглядах стосовно боротьби за права ЛГБТІ+ спільноти, їх позиції не зовсім збігаються щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Проте у необхідності реформ Джей Джей і Немо повністю одностайні.

Зокрема, необхідно внести зміни до системи голосування та визначення учасників фестивалю

- заявив артист у розмові з пресою після тріумфу в Базелі.

За словами JJ, цьогорічне телеголосування викликало багато запитань.

Потрібна більша прозорість щодо телеголосування. Цього року все було дуже дивно

- зазначив він.

Як зазначає видання, іспанська делегація навіть звернулася з вимогою провести аудит, аби з’ясувати, яким чином Ізраїль знову отримав перевагу в голосуванні глядачів. Своєю чергою бельгійська телекомпанія VRT пригрозила виходом із конкурсу, якщо організатори не нададуть чітких пояснень.

JJ не приховує свого ставлення до участі Ізраїлю в конкурсі.

Дуже прикро бачити, що Ізраїль досі бере участь у конкурсі. Я б хотів, щоб Євробачення наступного року відбулося у Відні без Ізраїлю. Але м’яч на боці Європейського мовного союзу. Ми, артисти, можемо лише висловлюватися з цього питання

- прокоментував інцидент він.

Додамо

Молодий артист народився у родині австрійця та філіппінки, виріс у Дубаї. Саме під час поїздки до Відня він познайомився з оперою, побачивши "Чарівну флейту" Моцарта.

"Але я справді закохався в оперу з Пуччіні, коли мені було 16, і я вперше побачив Тоску. Я був схвильований та заінтригований протягом усієї вистави. А я люблю хороші драми… у хорошому сенсі", – ділиться Джей Джей.

Це захоплення драмою втілилося в емоційній композиції Wasted Love. За сценографію відповідав іспанець Серхіо Хаен.

"Ми надіслали йому пісню, і він одразу сказав, що хоче з нами працювати. Протягом тижня він отримав 15-сторінкову пропозицію, яка чітко пояснювала, як він хоче висловити почуття, яке передає пісня — відчуття самотності через розбите серце", - розповів артист.

Для Джей Джея участь у конкурсі - це не лише музика, а й місія. Під час фіналу він намагався винести на сцену ЛГБТ+ прапор, але йому заборонили це зробити.

"Я скористаюся можливістю та використаю таку величезну платформу, як Євробачення, щоб відстоювати права всієї квір-спільноти та забезпечити більшу рівність. Навколо нас досі панує величезна стигма, і, на жаль, Європа стає дедалі консервативнішою, робить кроки назад. Це дуже, дуже розчаровує, і з цим потрібно щось робити", — переконаний він.

Нагадаємо

11 травня відбувся довгоочікуваний фінал Євробачення 2024, який проходив у шведському Мальме. Швейцарія здобула перемогу з піснею "The Codе", виконаною співаком Nemo, набравши 591 бал.

Ізраїль треба виключити з Євробачення - голова уряду Іспанії19.05.25, 16:33 • 2516 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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