"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ
Київ • УНН
Йоганнес Пітч (JJ) висловив бажання провести Євробачення у Відні наступного року без участі Ізраїлю, закликаючи до реформ у системі голосування та прозорості конкурсу.
24-річний Йоганнес Пітч, відомий як JJ, приніс перемогу Австрії на Євробаченні 2025 із драматичною композицією Wasted Love. Так само як і торішній переможець Немо, він не оминув нагоди висловитися на резонансні теми, зокрема навколо недосконалостей у системі конкурсу. Про це пише УНН із посиланням на Elpais.
Деталі
В інтерв’ю після перемоги у конкурсі JJ визнав, що, попри спільність із Немо у поглядах стосовно боротьби за права ЛГБТІ+ спільноти, їх позиції не зовсім збігаються щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Проте у необхідності реформ Джей Джей і Немо повністю одностайні.
Зокрема, необхідно внести зміни до системи голосування та визначення учасників фестивалю
За словами JJ, цьогорічне телеголосування викликало багато запитань.
Потрібна більша прозорість щодо телеголосування. Цього року все було дуже дивно
Як зазначає видання, іспанська делегація навіть звернулася з вимогою провести аудит, аби з’ясувати, яким чином Ізраїль знову отримав перевагу в голосуванні глядачів. Своєю чергою бельгійська телекомпанія VRT пригрозила виходом із конкурсу, якщо організатори не нададуть чітких пояснень.
JJ не приховує свого ставлення до участі Ізраїлю в конкурсі.
Дуже прикро бачити, що Ізраїль досі бере участь у конкурсі. Я б хотів, щоб Євробачення наступного року відбулося у Відні без Ізраїлю. Але м’яч на боці Європейського мовного союзу. Ми, артисти, можемо лише висловлюватися з цього питання
Додамо
Молодий артист народився у родині австрійця та філіппінки, виріс у Дубаї. Саме під час поїздки до Відня він познайомився з оперою, побачивши "Чарівну флейту" Моцарта.
"Але я справді закохався в оперу з Пуччіні, коли мені було 16, і я вперше побачив Тоску. Я був схвильований та заінтригований протягом усієї вистави. А я люблю хороші драми… у хорошому сенсі", – ділиться Джей Джей.
Це захоплення драмою втілилося в емоційній композиції Wasted Love. За сценографію відповідав іспанець Серхіо Хаен.
"Ми надіслали йому пісню, і він одразу сказав, що хоче з нами працювати. Протягом тижня він отримав 15-сторінкову пропозицію, яка чітко пояснювала, як він хоче висловити почуття, яке передає пісня — відчуття самотності через розбите серце", - розповів артист.
Для Джей Джея участь у конкурсі - це не лише музика, а й місія. Під час фіналу він намагався винести на сцену ЛГБТ+ прапор, але йому заборонили це зробити.
"Я скористаюся можливістю та використаю таку величезну платформу, як Євробачення, щоб відстоювати права всієї квір-спільноти та забезпечити більшу рівність. Навколо нас досі панує величезна стигма, і, на жаль, Європа стає дедалі консервативнішою, робить кроки назад. Це дуже, дуже розчаровує, і з цим потрібно щось робити", — переконаний він.
Нагадаємо
11 травня відбувся довгоочікуваний фінал Євробачення 2024, який проходив у шведському Мальме. Швейцарія здобула перемогу з піснею "The Codе", виконаною співаком Nemo, набравши 591 бал.
Ізраїль треба виключити з Євробачення - голова уряду Іспанії19.05.25, 16:33 • 2516 переглядiв