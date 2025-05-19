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Ізраїль треба виключити з Євробачення - голова уряду Іспанії

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Педро Санчес наполягає на єдиних правилах для всіх країн-учасниць, як це було зроблено з Росією після вторгнення в Україну. Він закликає до припинення подвійних стандартів у культурі.

Ізраїль треба виключити з Євробачення - голова уряду Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вимагає виключення Ізраїлю з Євробачення через війну у Газі, як це було зроблено з Росією після вторгнення в Україну, передає УНН з посиланням на El Mundo.

Деталі

Свою вимогу голова уряду Іспанії обґрунтовує тим, що правила Європейського пісенного конкурсу повинні бути єдиними для всіх країн. Педро Санчес зажадав, щоб країна більше не брала участі через свою участь у війні в Газі.

"Відданість правам людини має бути постійною", – заявив президент уряду на презентації звіту Фонду Cotec про культурну індустрію.

Санчес зазначив, що "ніхто не розвів руки", коли проти Росії було запроваджено санкції після її вторгнення в Україну, зокрема, її виключення з Євробачення. І він запевнив, що те саме має стосуватися Ізраїлю.

"Ми не можемо допустити подвійних стандартів у культурі. Ось чому я вважаю, що мають рацію ті, хто використовує культуру для захисту цінностей, які можуть бути під пильною увагою, таких як демократія та якісні державні послуги, засуджує негативну реакцію, спровоковану сексистськими нападками, вимагає зобов’язань щодо довкілля або закликає до припинення війни, чи то в Україні, чи в Газі", – зазначив прем‘єр Іспанії.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, громадський мовник Ірландії RTÉ звернувся до Європейського мовного союзу (EBU) з проханням обговорити питання про включення Ізраїлю до пісенного конкурсу "Євробачення", після того, як 72 колишні учасники зажадали заборонити ізраїльському мовнику Kan брати участь у заході.

Довідка

Ізраїльська співачка Юваль Рафаель зайняла друге місце на пісенному конкурсі Євробачення-2025. 7 жовтня 2023 року вона була серед відвідувачів фестивалю Nova в Ізраїлі, на який скоїв напад ХАМАС. Тоді їй вдалося втекти від бойовиків, які відкрили вогонь по учасникам фестивалю.

Юваль Рафаель під час підготовки до виступу на Євробаченні-2025 довелося зіткнутися з тиском з боку пропалестинських активістів, які вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у конкурсі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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