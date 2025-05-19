Израиль нужно исключить из Евровидения – глава правительства Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес требует исключения Израиля из Евровидения из-за войны в Газе, как это было сделано с Россией после вторжения в Украину, передает УНН со ссылкой на El Mundo.

Детали

Свое требование глава правительства Испании обосновывает тем, что правила Европейского песенного конкурса должны быть едиными для всех стран. Педро Санчес потребовал, чтобы страна больше не принимала участия из-за своего участия в войне в Газе.

"Приверженность правам человека должна быть постоянной", – заявил президент правительства на презентации отчета Фонда Cotec о культурной индустрии.

Санчес отметил, что "никто не развел руки", когда против России были введены санкции после ее вторжения в Украину, в частности, ее исключение из Евровидения. И он заверил, что то же самое должно касаться Израиля.

"Мы не можем допустить двойных стандартов в культуре. Вот почему я считаю, что правы те, кто использует культуру для защиты ценностей, которые могут быть под пристальным вниманием, таких как демократия и качественные государственные услуги, осуждает негативную реакцию, спровоцированную сексистскими нападками, требует обязательств по отношению к окружающей среде или призывает к прекращению войны, будь то в Украине или в Газе", – отметил премьер Испании.

Напомним

Как сообщали УНН, общественный вещатель Ирландии RTÉ обратился в Европейский вещательный союз (EBU) с просьбой обсудить вопрос о включении Израиля в песенный конкурс "Евровидение", после того, как 72 бывших участника потребовали запретить израильскому вещателю Kan участвовать в мероприятии.

Справка

Израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место на песенном конкурсе Евровидение-2025. 7 октября 2023 года она была среди посетителей фестиваля Nova в Израиле, на который совершил нападение ХАМАС. Тогда ей удалось убежать от боевиков, открывших огонь по участникам фестиваля.

Юваль Рафаэль во время подготовки к выступлению на Евровидении-2025 пришлось столкнуться с давлением со стороны пропалестинских активистов, которые требовали запретить Израилю участвовать в конкурсе.