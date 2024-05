Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть

Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение-2024, который проходит в шведском городе Мальме, состоится уже в четверг, 9 мая, в 22:00. Где смотреть и кто выступит, сообщило "Суспільне Євробачення", пишет УНН.

Детали

На стадионе Malmö Arena 16 участников второго полуфинала будут соревноваться за право попасть в список финалистов. Украина этой ночью не голосует.

"Суспільне Мовлення" будет транслировать второй полуфинал Евровидения-2024 вживую на всех платформах - телевидении, диджитале и радио.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2024

Телевидение

За полчаса до показа второго полуфинала, в 21:30, на телеканале Суспільне Культура начнется трансляция программы "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2024". Ведущими нового эпизода будут Тимур Мирошниченко и певица и музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение-2023 Светлана Тарабарова.

Гостями второго выпуска станут:

alyona alyona & Jerry Heil - представительницы Украины на Евровидении-2024;

Анна Тульева - ведущая "Дневников Евровидения" и влогов о песенном конкурсе на ютуб-канале Евровидение Украина;

Герман Ненов - режиссер-постановщик выступления Люксембурга на Евровидении-2024. Креативный директор Евровидения-2023 от Украины и Нацотбора на Детское Евровидение-2023.

Слава Демин - шоумен, блогер, радио- и телеведущий.

Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения-2024 начнется на телеканале Суспільне Культура в 22:00. Комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко, неизменный голос песенного конкурса в Украине.

Для обеспечения инклюзивности видеотрансляция будет сопровождаться переводом на жестовый язык.

Радио

Трансляция второго полуфинала песенного конкурса на волнах Радіо Промінь начнется в 22:00, а предшоу - в 21:30.

Диджитал-платформы

"Предшоу" и второй полуфинал также можно будет смотреть на:

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2024

За прохождение в гранд-финал песенного конкурса 9 мая будут соревноваться участники второго полуфинала:

Кроме 16 участников, которые будут бороться за выход в финал песенного конкурса, во время второго полуфинала зрители также увидят полные выступления трех стран "Большой пятерки", которые сразу проходят в финал: Франции, Испании и Италии.

Звездные выступления во втором полуфинале

Во втором полуфинале шоу продолжат вести телеведущая Петра Меде и актриса Малин Акерман.

Звезды Евровидения Елена Папаризу, Сертаб Эренер и Шарлотта Перелли попытаются привлечь к пению весь мир через The World's Biggest Sing-Along.

Также организаторы анонсировали музыкальное выступление Петры Меде под названием We Just Love Eurovision Too Much.

Дополнение

Украина вышла в финал Евровидения-2024 по итогам первого полуфинала, который завершился поздно вечером во вторник, 7 мая, в шведском Мальме.

По результатам жеребьевки, которая состоялась сразу после завершения первого полуфинала alyona alyona & Jerry Heil вытянули категорию "выбор продюсера" - одно из нововведений нынешнего шоу. Таким образом, порядок выхода представительниц Украины на сцену гранд-финала Евровидения-2024 теперь зависит исключительно от продюсеров шоу, которые на свое усмотрение расположат их выступление в первой или второй части финала.

В 68-м песенном конкурсе Евровидение принимают участие представители 37 стран. Второй полуфинал Евровидения-2024 пройдет 9 мая, а гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая. Всего из двух полуфиналов в большой финал конкурса будет отобрано 20 участников, к которым 11 мая присоединятся представители стран, которые попадают в финал автоматически: в этом году это Швеция, как страна-организатор, а еще Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, как страны "Большой пятерки".