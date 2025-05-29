Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

Косметический бренд e.l.f. (eyes, lips, face) покупает бренд Rhode Хейли Бибер по уходу за кожей, который модель и предприниматель запустила в 2022 году, стоимость сделки составляет 1 миллиард долларов, пишет УНН со ссылкой на Entrepreneur.

Детали

"Мы с нетерпением ждем возможности представить Rhode большему количеству лиц, мест и пространств. С самого первого дня мое видение Rhode заключалось в том, чтобы сделать основные средства по уходу за кожей и гибридную косметику, которыми можно пользоваться каждый день", - заявила 28-летняя Бибер в своем заявлении.

"В целом через три года после начала этого пути наше партнерство с e.l.f. Beauty знаменует собой невероятную возможность повысить и ускорить нашу способность охватить большее количество нашего сообщества еще более инновационными продуктами и расширить нашу дистрибуцию во всем мире", - указала она.

Rhode продает ряд средств по уходу за кожей (тоник, увлажняющий крем, блеск для губ с пептидами) с целью сделать "все по-настоящему хорошим". Она объединилась с предпринимателем BeautyStat и химиком Роном Робинсоном и дерматологом доктором Дхавалом Бханусали, чтобы помочь с формулами.

"E.l.f. Beauty нашла единомышленника в лице Rhode", - сказал председатель и генеральный директор e.l.f. Таранг Амин в своем заявлении.

"Rhode - замечательный бренд, который, как мы считаем, готов к стремительному росту", - добавил Амин.

Бибер сказала, что она вступает в "расширенную роль главного креативного директора и руководителя по инновациям".

Rhode был брендом по уходу за кожей № 1 по заработанной медиа-стоимости в 2024 году, что составило 367% годового роста EMV, согласно пресс-релизу.

E.l.f. Cosmetics была основана в 2004 году (изначально все стоило всего 1 доллар) и сообщила о 23 кварталах роста подряд.

Согласно пресс-релизу, продажа была одобрена советом директоров e.l.f. Beauty.

Дополнение

Rhode сообщила о чистой продаже в размере 212 миллионов долларов за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2025 года, и планирует запуститься в Sephora по всей Северной Америке и Великобритании до конца года, согласно заявлению.