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Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

Київ • УНН

 • 2334 перегляди

Косметичний бренд e.l.f. придбає Rhode, бренд Гейлі Бібер з догляду за шкірою, за 1 мільярд доларів. Бібер стане головним креативним директором, а Rhode планує запуск у Sephora.

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів
instagram.com/haileybieber

Косметичний бренд e.l.f. (eyes, lips, face) купує бренд Rhode Гейлі Бібер з догляду за шкірою, який модель та підприємець запустила у 2022 році, вартість операції становить 1 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на Entrepreneur.

Деталі

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість представити Rhode більшій кількості осіб, місць і просторів. З самого першого дня моє бачення Rhode полягало в тому, щоб зробити основні засоби догляду за шкірою та гібридну косметику, якими можна користуватися щодня", - заявила 28-річна Бібер у своїй заяві.

"Загалом через три роки після початку цього шляху наше партнерство з e.l.f. Beauty знаменує собою неймовірну можливість підвищити та прискорити нашу здатність охопити більшу кількість нашої спільноти ще більш інноваційними продуктами та розширити нашу дистрибуцію у всьому світі", - вказала вона.

Rhode продає низку засобів догляду за шкірою (тонік, зволожуючий крем, блиск для губ з пептидами) з метою зробити "все по-справжньому хорошим". Вона об'єдналася з підприємцем BeautyStat та хіміком Роном Робінсоном та дерматологом доктором Дхавалом Бханусалі, щоб допомогти з формулами.

"E.l.f. Beauty знайшла однодумця в особі Rhode", - сказав голова та генеральний директор e.l.f. Таранг Амін у своїй заяві. 

"Rhode - чудовий бренд, який, як ми вважаємо, готовий до стрімкого зростання", - додав Амін.

Бібер сказала, що вона вступає в "розширену роль головного креативного директора та керівника по інноваціях".

Rhode був брендом з догляду за шкірою № 1 по заробленій медіа-вартості в 2024 році, що становило 367% річного зростання EMV, згідно з пресрелізом.

E.l.f. Cosmetics була заснована в 2004 році (спочатку все коштувало лише 1 долар) і повідомила про 23 квартали зростання поспіль.

Згідно з прес-релізом, продаж був схвалений радою директорів e.l.f. Beauty.

Доповнення

Rhode повідомила про чистий продаж у 212 мільйонів доларів за 12 місяців, що закінчилися 31 березня 2025 року, і планує запуститися у Sephora по всій Північній Америці та Великій Британії до кінця року, згідно з заявою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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