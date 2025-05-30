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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Киев • УНН

 • 3824 просмотра

Украина не выплатит 665 миллионов долларов по госдолгу, связанному с экономическим ростом. Мораторий будет действовать до завершения реструктуризации долга.

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Украина заявила, что пропускает выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с экономическим ростом, после того, как страна не смогла договориться об условиях реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Украина, чья экономика и финансы пострадали от полномасштабного вторжения россии в течение более трех лет, в прошлом году договорилась с инвесторами об отмене пункта о перекрестном дефолте между так называемыми варрантами ВВП и своими обычными международными облигациями. Это защищает ее от сценария, в котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг.

Варранты, 20% которых сейчас принадлежит самой Украине, вознаграждают инвесторов, когда реальный экономический рост превышает 3% в год, а платеж, подлежащий осуществлению 2 июня, связан с экономическим ростом в 2023 году. Но Украина заявила в пятницу, что мораторий на выплаты по облигациям, введенный в прошлом году, будет оставаться в силе до завершения реструктуризации этого долга.

Что говорят в Минфине?

Сегодня Министерство финансов Украины обнародовало заявление на Ирландской фондовой бирже, в котором подтверждается, что согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тыс. 507,60 долларов США.

В то же время Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением Правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.

В августе 2024 года из условий государственных деривативов было исключено положение о кросс-дефолте. Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства.

По данным ведомства, мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга. Эта стратегия предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.

Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны 

- говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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