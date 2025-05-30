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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
16:58 • 3698 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Київ • УНН

 • 3600 перегляди

Україна не виплатить 665 мільйонів доларів за держборгом, пов'язаним з економічним зростанням. Мораторій діятиме до завершення реструктуризації боргу.

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Україна заявила, що пропускає виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з економічним зростанням, після того, як країна не змогла домовитися про умови реструктуризації з групою кредиторів на чолі з хедж-фондами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Україна, чия економіка та фінанси постраждали від повномасштабного вторгнення росії протягом понад трьох років, минулого року домовилася з інвесторами про скасування пункту про перехресний дефолт між так званими варантами ВВП та своїми звичайними міжнародними облігаціями. Це захищає її від сценарію, в якому дефолт за одним інструментом переноситься на інший борг.

Варанти, 20% яких зараз належить самій Україні, винагороджують інвесторів, коли реальне економічне зростання перевищує 3% за рік, а платіж, що підлягає здійсненню 2 червня, пов'язаний з економічним зростанням у 2023 році. Але Україна заявила в п'ятницю, що мораторій на виплати за облігаціями, запроваджений минулого року, залишатиметься чинним до завершення реструктуризації цього боргу.

Що кажуть у Мінфіні?

Сьогодні Міністерство фінансів України оприлюднило заяву на Ірландській фондовій біржі, в якій підтверджується, що згідно з розрахунками станом на 30 квітня 2025 року сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня 2025 року, становить 665 млн 453 тис 507,60 доларів США.

Водночас Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення Уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.

У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт. Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави.

За даними відомства, мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу. Ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ.

Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни 

- йдеться у повідомленні.

Україна та мвф досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF29.05.25, 17:33 • 2826 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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