Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

В понедельник, 2 июня, в 14:30, состоится очередное заседание суда по делу народного депутата Сергея Кузьминых, обвиняемого в злоупотреблении влиянием и взяточничестве. Дело нардепа очевидно является примером глубинной коррупционного кризиса в государстве, считает политический аналитик Сергей Шабовта. В комментарии УНН он поставил под сомнение нравственность пребывания обвиняемого нардепа в должности и его работу в Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По мнению Шабовты, тот факт, что Кузьминых, против которого в суде слушается дело по обвинению в коррупционном преступлении, не слагает депутатские полномочия, отрицательно отражается на имидже украинского парламента и государства в целом.

Да, это порочит имидж Украины. Мы настолько глубоко больны коррупцией, что люди, которые идут во власть, уже потенциально коррумпированы. Они идут туда не служить, а зарабатывать – подчеркнул политолог.

Особый диссонанс, по его словам, вызывает ситуация, когда депутат, обвиняемый в лоббировании за деньги интересов частной компании в медицинской сфере, продолжает работать в парламентском комитете, который отвечает за политику в области здравоохранения.

Вот тоже такой диссонанс - здравоохранение и медицинская сфера. То есть, к сожалению у нас коррупция значительно мощнее, чем общественная мораль, в Украине. Потому что общественная мораль к сожалению уничтожена. И она уничтожена именно коррупцией, потому что власть, деньги - они давно заменили собой все идеалы, скажем, морального общества – отмечает Шабовта.

Он также обращает внимание на неспособность парламента самоочищаться: "Разве сами народные депутаты способны принять решения, которые будут наказывать их самих? Конечно, нет. Законы часто подстраивают под тех, кого надо защитить".

В то же время по мнению эксперта, правоохранительная система сейчас не выполняет своего назначения, а превратилась в инструмент для обслуживания "правящих кланов" и давления на бизнес.

Следует заметить, что правоохранители должны тщательнее отслеживать деятельность парламентариев, особенно тех, кто под следствием, в частности на предмет лоббирования интересов бизнеса.

Напомним

Сергей Кузьминых несколько раз подряд проигнорировал заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как пояснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу.

Бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец в комментарии УНН отметил, что сторона обвинения должна просить суд изменить Кузьминых меру пресечения на содержание под стражей из-за невыполнения им процессуальных обязанностей.

Добавим

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом похожим на Кузьминых обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых, которого напомним подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.