Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать

Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного с докладом по скандалу с обнародованием персональных данных клиентки, который разгорелся вокруг "Монобанка". Об этом сообщает УНН.

Детали

На пленарном заседании 25 марта народные избранники 150 голосами "за" поддержали соответствующее предложение нардепа от ЕС Алексея Гончаренко. Пышного хотят видеть в парламенте в четверг, 26 марта.

Скандал вокруг "Монобанка" и Олега Гороховского: что нужно знать

9 марта соучредитель финтеха monobank опубликовал на личной странице в соцсети Threads сообщение. Оно было посвящено ситуации, которая произошла с одной из клиенток "Монобанка".

Девушке, выехавшей в Словению, заблокировали банковскую карту. Она обратилась в поддержку банка, где ей сказали пройти видеоверификацию. Снимок клиентка сделала на фоне стены, где висел стяг, напоминавший российский триколор. Оператору службы поддержки этот факт показался достаточным, чтобы отказать девушке в обслуживании.

Сообщение Гороховский проиллюстрировал фотографией клиентки, которую она сделала для верификации, и раскритиковал украинку не только за якобы приверженность к россии, но и за внешность.

Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая - написал Гороховский.

На него отреагировала сама клиентка "Монобанка". Украинка возмутилась разглашением своих персональных данных; объяснила, что на стене висел стяг Словении, а не россии; а также отметила, что ее отчим – военнослужащий ВСУ и к государству-агрессору ни она, ни ее родные не имеют никакого отношения.

Этот человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся семья. Я родилась в Украине и люблю ее - написала клиентка банка.

После этого на "Монобанк" и Гороховского лично обрушился шквал критики от украинцев. Люди упрекали соучредителя финтеха раскрытием банковской тайны, нарушением правил банковского обслуживания и хейтом за внешность.

Особенно жестко высказался на эту тему нардеп Алексей Гончаренко, который позже инициирует вызов главы Нацбанка в парламент, чтобы тот дал объяснения по "делу Гороховского".

По Гороховскому и публикации фотографии девушки. Появились банкиры, которые имели в одном месте банковскую тайну, и уважение к людям, и к государству. Я очень советую господину Гороховскому публично извиниться и вернуть коммуникации банка к сбору лимонов. Нацполиция и НБУ должны отреагировать немедленно на эту ситуацию. Если нет, - будем задействовать депутатские полномочия, которые у меня есть - написал нардеп в своем Telegram-канале.

Гороховский, в свою очередь, был непоколебим в своих убеждениях. В новом сообщении финансист отметил:

Вижу сообщения некоторых "обеспокоенных" граждан по защите персональных данных на фото с флагом. Отвечаю: у сторонников "русского мира" в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты данных коллаборантам. Любите россию - обходите нас десятой дорогой. - говорится в сообщении.

Отметим, что после этого украинцы действительно начали отказываться от обслуживания в "Монобанке". Некоторые делали это из идейных убеждений, но большинство были обеспокоены безопасностью собственных персональных данных.

