Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать

10:45 • 13975 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 32931 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 56726 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 49687 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 51560 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 52715 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 37477 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33766 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 64851 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 56809 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.2м/с
27%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 32383 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 18477 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 16679 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 35051 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 26702 просмотра
публикации
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 3102 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 7896 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 10365 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto10:45 • 13980 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны10:00 • 16047 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 758 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 35390 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 25342 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 55583 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 56101 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Отопление

Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать

Киев • УНН

 • 10348 просмотра

Парламент ждет Андрея Пышного 26 марта для объяснений по поводу разглашения банковской тайны. Скандал возник после публикации Олегом Гороховским фото клиентки.

Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного с докладом по скандалу с обнародованием персональных данных клиентки, который разгорелся вокруг "Монобанка". Об этом сообщает УНН.

Детали

На пленарном заседании 25 марта народные избранники 150 голосами "за" поддержали соответствующее предложение нардепа от ЕС Алексея Гончаренко. Пышного хотят видеть в парламенте в четверг, 26 марта.

Скандал вокруг "Монобанка" и Олега Гороховского: что нужно знать

9 марта соучредитель финтеха monobank опубликовал на личной странице в соцсети Threads сообщение. Оно было посвящено ситуации, которая произошла с одной из клиенток "Монобанка".

Девушке, выехавшей в Словению, заблокировали банковскую карту. Она обратилась в поддержку банка, где ей сказали пройти видеоверификацию. Снимок клиентка сделала на фоне стены, где висел стяг, напоминавший российский триколор. Оператору службы поддержки этот факт показался достаточным, чтобы отказать девушке в обслуживании.

Сообщение Гороховский проиллюстрировал фотографией клиентки, которую она сделала для верификации, и раскритиковал украинку не только за якобы приверженность к россии, но и за внешность.

Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая

- написал Гороховский.

На него отреагировала сама клиентка "Монобанка". Украинка возмутилась разглашением своих персональных данных; объяснила, что на стене висел стяг Словении, а не россии; а также отметила, что ее отчим – военнослужащий ВСУ и к государству-агрессору ни она, ни ее родные не имеют никакого отношения.

Этот человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся семья. Я родилась в Украине и люблю ее

- написала клиентка банка.

После этого на "Монобанк" и Гороховского лично обрушился шквал критики от украинцев. Люди упрекали соучредителя финтеха раскрытием банковской тайны, нарушением правил банковского обслуживания и хейтом за внешность.

Особенно жестко высказался на эту тему нардеп Алексей Гончаренко, который позже инициирует вызов главы Нацбанка в парламент, чтобы тот дал объяснения по "делу Гороховского".

По Гороховскому и публикации фотографии девушки. Появились банкиры, которые имели в одном месте банковскую тайну, и уважение к людям, и к государству. Я очень советую господину Гороховскому публично извиниться и вернуть коммуникации банка к сбору лимонов. Нацполиция и НБУ должны отреагировать немедленно на эту ситуацию. Если нет, - будем задействовать депутатские полномочия, которые у меня есть

- написал нардеп в своем Telegram-канале.

Гороховский, в свою очередь, был непоколебим в своих убеждениях. В новом сообщении финансист отметил:

Вижу сообщения некоторых "обеспокоенных" граждан по защите персональных данных на фото с флагом. Отвечаю: у сторонников "русского мира" в Украине не будет никакой защиты персональных данных.  После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты данных коллаборантам. Любите россию - обходите нас десятой дорогой.

- говорится в сообщении.

Отметим, что после этого украинцы действительно начали отказываться от обслуживания в "Монобанке". Некоторые делали это из идейных убеждений, но большинство были обеспокоены безопасностью собственных персональных данных.

Выводы сделаны, кто разочаровался – извините: Гороховский отреагировал на скандал с верификацией клиентки и "триколором"11.03.26, 23:00 • 5679 просмотров

Александра Василенко

ОбществоЭкономикаПолитикапубликации
российская пропаганда
Банковская карта
Социальная сеть
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Алексей Гончаренко
Национальный банк Украины
Словения
Андрей Пышный
Украина