Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути

Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного з доповіддю щодо скандалу з оприлюдненням персональних даних клієнтки, який розгорівся навколо "Монобанку". Про це повідомляє УНН.

Деталі

На пленарному засіданні 25 березня народні обранці 150 голосами "за" підтримали відповідну пропозицію нардепа від ЄС Олексія Гончаренка. Пишного хочуть бачити у парламенті у четвер, 26 березня.

Скандал навколо "Монобанку" та Олега Гороховського: що потрібно знати

9 березня співзасновник фінтеху monobank опублікував на особистій сторінці у соцмережі Threads допис. Він був присвячений ситуації, яка сталася з однією із клієнток "Монобанку".

Дівчині, яка виїхала до Словенії, заблокували банківську картку. Вона звернулася до підтримки банку, де їй сказали пройти відеоверифікацію. Знімок клієнтка зробила на фоні стіни, де висів стяг, що нагадував російський триколор. Операторові служби підтримки цей факт здався достатнім, щоб відмовити дівчині в обслуговуванні.

Допис Гороховський проілюстрував фотографією клієнтки, яку вона зробила для верифікації, та розкритикував українку не лише за нібито прихильність до росії, але й за зовнішність.

Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита - написав Гороховський.

На нього відреагувала сама клієнтка "Монобанку". Українка обурилася розголошенням своїх персональних даних; пояснила, що на стіні висів стяг Словенії, а не росії; а також зазначила, що її вітчим – військовослужбовець ЗСУ й до держави-агресора ні вона, ні її рідні не мають жодного стосунку.

Ця людина, не розібравшись в ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресорку. В мене воює вся сім’я. Я народилась в Україні і люблю її - написала клієнтка банку.

Після цього на "Монобанк" та Гороховського особисто звалився шквал критики від українців. Люди дорікали співзасновнику фінтеху розкриттям банківської таємниці, порушенням правил банківського обслуговування та хейтом за зовнішність.

Особливо жорстко висловився на цю тему нардеп Олексій Гончаренко, який пізніше ініціює виклик голови Нацбанку до парламенту, щоб той дав пояснення у "справі Гороховського".

По Гороховському і публікації фотографії дівчини. З'явились банкіри, які мали в одному місці банківську таємницю, і повагу до людей, і до держави. Я дуже раджу пану Гороховському публічно вибачитись і повернути комунікації банку до збирання лимонів. Нацполіція та НБУ мають відреагувати негайно на цю ситуацію. Якщо ні, - будем задіювати депутатські повноваження, які у мене є - написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Гороховський, своєю чергою, був непохитним у своїх переконаннях. У новому дописі фінансист зазначив:

Бачу дописи деяких "стурбованих" громадян щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників "русского міра" в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите росію - обходьте нас десятою дорогою. - йдеться в дописі.

Зауважимо, що після цього українці дійсно почали відмовлятися від обслуговування в "Монобанку". Дехто робив це з ідейних переконань, але більшість були стурбовані безпекою власних персональних даних.

