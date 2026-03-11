Висовки зроблено, хто розчарувався - вибачте: Гороховський відреагував на скандал із верифікацією клієнтки та "триколором"

$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
19:47 • 5344 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 15089 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 23832 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 20215 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 25512 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30103 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36160 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34253 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44757 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121019 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
61%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 25589 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 20270 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 12576 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 9252 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 13943 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 14021 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 20343 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 25659 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 57371 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 63595 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Масуд Пезешкіян
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 7902 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 9368 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 12632 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 26236 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 35199 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
Опалення

Висовки зроблено, хто розчарувався - вибачте: Гороховський відреагував на скандал із верифікацією клієнтки та "триколором"

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

Співзасновник Monobank визнав помилку через публікацію фото клієнтки на тлі триколору. Надалі банк передаватиме такі дані лише правоохоронним органам.

Висовки зроблено, хто розчарувався - вибачте: Гороховський відреагував на скандал із верифікацією клієнтки та "триколором"

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Так співзасновник Монобанку Олег Гороховський прокоментував інцидент із дівчиною, яка проходила верифікацію в на тлі триколору, передає УНН.

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так 

- написав Гороховський.

Він запевнив всіх клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше – це наш головний пріоритет".

Ми – один з найбільш атакованих кібервійськами росії український банк і головна ціль ворога у фінансовому секторі. За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації 

- додав співзасновник Монобанку.

Гороховський наголосив, що висновки зроблено.

У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність 

- резюмував співзасновник Монобанку.

Нагадаємо

Днями співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив у соцмережі фото клієнтки, яка проходила відеоідентифікацію на тлі прапора, схожого на російський.

"Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…" - їдко зауважив Гороховський.

Цей пост засновника Монобанку спричинив гучний скандал, оскільки клієнтка повідомила, що йдеться не про прапор рф, а про прапор Словенії.

Крім того, з'явилось чимало дописів на захист дівчини, де вказувалось, що на її сторінках немає жодного проросійського допису, а її рідні воюють за Україну.

Як повідомляють ЗМІ, на ситуацію відреагували й в Нацбанку - вимагають пояснень щодо публікації Гороховським фото клієнтки Monobank, яку він звинуватив у проросійських поглядах.

Антоніна Туманова

Суспільство
Кібератака
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Національний банк України
Словенія
Україна