Висовки зроблено, хто розчарувався - вибачте: Гороховський відреагував на скандал із верифікацією клієнтки та "триколором"

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Так співзасновник Монобанку Олег Гороховський прокоментував інцидент із дівчиною, яка проходила верифікацію в на тлі триколору, передає УНН.

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так - написав Гороховський.

Він запевнив всіх клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше – це наш головний пріоритет".

Ми – один з найбільш атакованих кібервійськами росії український банк і головна ціль ворога у фінансовому секторі. За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації - додав співзасновник Монобанку.

Гороховський наголосив, що висновки зроблено.

У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність - резюмував співзасновник Монобанку.

Нагадаємо

Днями співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив у соцмережі фото клієнтки, яка проходила відеоідентифікацію на тлі прапора, схожого на російський.

"Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…" - їдко зауважив Гороховський.

Цей пост засновника Монобанку спричинив гучний скандал, оскільки клієнтка повідомила, що йдеться не про прапор рф, а про прапор Словенії.

Крім того, з'явилось чимало дописів на захист дівчини, де вказувалось, що на її сторінках немає жодного проросійського допису, а її рідні воюють за Україну.

Як повідомляють ЗМІ, на ситуацію відреагували й в Нацбанку - вимагають пояснень щодо публікації Гороховським фото клієнтки Monobank, яку він звинуватив у проросійських поглядах.