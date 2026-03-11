Выводы сделаны, кто разочаровался – извините: Гороховский отреагировал на скандал с верификацией клиентки и "триколором"
Киев • УНН
Соучредитель Monobank признал ошибку из-за публикации фото клиентки на фоне триколора. В дальнейшем банк будет передавать такие данные только правоохранительным органам.
После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Так соучредитель Монобанка Олег Гороховский прокомментировал инцидент с девушкой, которая проходила верификацию на фоне триколора, передает УНН.
После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку – да
Он заверил всех клиентов, что "с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе – это наш главный приоритет".
Мы – один из самых атакуемых кибервойсками россии украинский банк и главная цель врага в финансовом секторе. За все время войны у нас не было ни одной утечки информации
Гороховский подчеркнул, что выводы сделаны.
В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности
Напомним
На днях соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал в соцсети фото клиентки, которая проходила видеоидентификацию на фоне флага, похожего на российский.
"Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…" - едко заметил Гороховский.
Этот пост основателя Монобанка вызвал громкий скандал, поскольку клиентка сообщила, что речь идет не о флаге рф, а о флаге Словении.
Кроме того, появилось немало сообщений в защиту девушки, где указывалось, что на ее страницах нет ни одного пророссийского сообщения, а ее родные воюют за Украину.
Как сообщают СМИ, на ситуацию отреагировали и в Нацбанке - требуют объяснений относительно публикации Гороховским фото клиентки Monobank, которую он обвинил в пророссийских взглядах.