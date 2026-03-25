Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн
Киев • УНН
Прямая трансляция выступления K-pop группы вошла в топ-10 в 80 странах мира. Шоу на площади Кванхвамун возглавило чарты Netflix в 24 разных странах.
Прямая трансляция концерта супергруппы K-pop BTS в Сеуле в субботу, их первого за более чем три года, собрала 18,4 миллиона зрителей по всему миру, сообщил Netflix в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно пресс-релизу компании, трансляция с исторической площади Кванхвамун в Сеуле вошла в еженедельный топ-10 Netflix в 80 странах и возглавила чарт в 24 странах.
Дополнение
Для участников группы, которым сейчас от 28 до 33 лет, возвращение с новым альбомом и грандиозным концертом стало началом нового этапа их жизни. Четверо из них проходили военную службу вблизи сильно укрепленной границы с Северной Кореей, известной колючей проволокой, суровыми зимами и интенсивными тренировками.
BTS - музыкальный авангард корейской культурной волны, которая включает фильмы, получившие "Оскар", такие как "Паразиты" и "Кейпоп-охотницы на демонов", хитовые драмы, такие как "Игра в кальмара", нобелевского лауреата Хан Канга, еду и косметику, поддерживаемые такими знеменитостями, как Кайли Дженнер.