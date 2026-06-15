В 39 лет умер экс-футболист «Ворсклы», «Волыни» и «Металлиста» Вячеслав Шарпар
Киев • УНН
Бывший игрок «Ворсклы» и «Металлиста» Вячеслав Шарпар погиб в Греции в свой 39-й день рождения.
2 июня, в свой 39-й день рождения, умер бывший футболист полтавской "Ворсклы", луцкой "Волыни" и харьковского "Металлиста" Вячеслав Шарпар. Об этом сообщила мама футболиста в Facebook, передает УНН.
Сегодня мне очень трудно писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Море забрало его, ужасная случайность. Он пришел в нашу жизнь как большая радость и стал для нас настоящим даром Божьим. Мы имели счастье видеть, как он растет, взрослеет, мечтает, настойчиво идет к своей цели и осуществляет ее, став известным футболистом. Мы радовались его успехам, его силе, его таланту. Он оставил после себя самое дорогое наследство - четверых прекрасных детей, наших внуков. И даже сегодня, когда боль кажется невыносимой, мы благодарим Бога за каждый день, который был подарен нам вместе с ним
Она сообщила, что сейчас тело Вячеслава находится в Греции.
Впереди сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли проводить его в последний путь по нашим христианским традициям
Она добавила, что впереди большие расходы на возвращение тела и погребение, поэтому она просит о поддержке.
В Украинской федерации футбола также отреагировали на смерть футболиста.
Уроженец Днепропетровщины выступал за ряд украинских и иностранных клубов. В частности, экс-полузащитник играл в "Ворскле", "Волыни", "Металлисте", "Нефтянике-Укрнефти", а также "Шерифе", "Атырау" и "Риге". На его счету два матча за молодежную сборную Украины U-21. УАФ выражает соболезнования родным и близким
Напомним
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