BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в Сеуле

Звезды K-pop BTS выпустили в пятницу новый альбом, который, как утверждается, отражает корейские корни и самобытность группы, на фоне ажиотажа вокруг их концерта под открытым небом в центре Сеула, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Субботний концерт, который, как ожидается, соберет около 260 000 человек, станет первым для BTS после почти четырехлетнего перерыва, во время которого все семь участников проходили обязательную военную службу. Он состоится перед мировым турне из 82 концертов.

"Мы глубоко задумались о нашей идентичности — и о том, как лучше всего выразить себя аутентично — во всей нашей музыке и выступлениях", — сказал участник BTS Чимин перед выпуском альбома группы, их пятого студийного релиза.

"Продолжая этот процесс, мы также переосмыслили значение нашего происхождения как группы, полностью состоящей из корейских участников", — говорится в его заявлении.

Начиная с Body to Body и заканчивая Into the Sun, 14-трековый альбом Arirang получил свое название от народной песни о тоске и разлуке, которую часто называют неофициальным национальным гимном Южной Кореи.

Анимированный трейлер, похоже, основан на истории корейских студентов, исполнение этой песни американский антрополог Элис Флетчер записала на цилиндрический фонограф в Вашингтоне в 1896 году.

Пока играет мелодия, трейлер показывает студентов, плывущих в Соединенные Штаты, а затем переходит к BTS в Сеульском дворце Кёнбоккун – месте проведения субботнего концерта.

Тем временем в Сеуле нарастало волнение: отели были давно забронированы, тысячи людей прилетели из-за границы, что еще раз подчеркивало огромную популярность группы, получившей множество наград и исполнявшей песни преимущественно на корейском языке.

BTS – музыкальный авангард корейской культурной волны, которая включает фильмы, получившие "Оскар", такие как "Паразиты" и "Охотники на демонов" от K-Pop, хитовые драмы, такие как "Игра в кальмаров", нобелевского лауреата Хан Канга, еду и косметику, поддерживаемые такими актерами, как Кайли Дженнер.

В Сеуле улицы были украшены фиолетово-синими плакатами "Добро пожаловать, BTS + ARMY", которые отсылают к фандому группы. Худи, кошельки и статуэтки BTS продавались в новых временных магазинах и круглосуточных лавках.

На концерте BTS, как ожидается, исполнят песни из нового альбома, запись которого, по сообщениям, группа проводила в Лос-Анджелесе.

Грейс Као, профессор социологии Йельского университета, отметила, что хотя в альбоме представлены коллаборации с западными авторами песен и продюсерами, название призвано "напомнить международным поклонникам, что BTS — это, прежде всего, корейская группа".

"Они смотрят в будущее, но при этом напоминают поклонникам и себе о своей истории", — сказала она.

Для участников группы, которым сейчас от 28 до 33 лет, это также стало началом нового этапа их жизни. Четверо из них проходили военную службу вблизи сильно укрепленной границы с Северной Кореей, известным колючей проволокой, суровыми зимами и интенсивными тренировками.

После посещения Белого дома, выпуска чрезвычайно успешных англоязычных альбомов и выступлений на известных площадках по всему миру, группа выбрала историческую площадку у себя дома для своего знаменательного концерта-возвращения.

Огромная площадь Кванхвамун в Сеуле, расположенная неподалеку от знаменитого дворца Кёнбоккун, — это место, которое на протяжении веков было свидетелем истории, включая крупные политические протесты в 2025 году.

Помимо тех, кто будет присутствовать в Сеуле — в условиях масштабной операции по обеспечению безопасности — миллионы других, вероятно, будут смотреть концерт через прямую трансляцию Netflix примерно в 190 странах.

"Этот новый альбом воспринимается как любовное послание своей родине, — сказал Джефф Бенджамин, обозреватель K-pop в Billboard. — Я думаю, что их запомнят так же, как мы помним The Beatles или Майкла Джексона — не просто как исполнителей, которые возглавляли чарты, а как артистов, для которых индустрия определяет временные рамки "до" и "после".

