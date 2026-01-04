BTS официально объявили дату камбэка: группа вернется в марте после четырехлетнего перерыва
Киев • УНН
K-pop группа BTS вернется на сцену в полном составе 20 марта 2026 года. Это произойдет после почти четырехлетнего перерыва, во время которого все участники прошли военную службу.
Легендарная K-pop группа BTS готовится вернуться в 2026 году. Компания BigHit Music официально подтвердила в социальных сетях, что мегапопулярный бойзбенд вернется на сцену в полном составе уже 20 марта. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Это возвращение станет историческим моментом для фанатов, поскольку оно положит конец почти четырехлетнему перерыву в деятельности группы. За это время все семеро участников — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook и J-Hope — прошли обязательную военную службу в Южной Корее.
Последним свои обязанности перед родиной завершил рэпер Шуга в июне 2025 года, что позволило участникам наконец объединиться для подготовки совместного проекта.
Что известно о новом альбоме
Предстоящий релиз станет первой полноценной работой группы со времен антологии "Proof" (2022) и студийного альбома "Be" (2020). Участники начали работу над ним в июле 2025 года.
Поскольку это будет групповой альбом, он будет отражать мысли и идеи каждого из нас. Мы подходим к нему с тем же настроением, что и в самом начале нашего пути
Планы на 2026 год
Помимо выхода альбома, весной 2026 года запланирован масштабный мировой тур. Во время перерыва участники сосредоточились на сольных проектах, но теперь BTS готовы снова выступать вместе, подтверждая свой статус главного музыкального феномена десятилетия.
