Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 13510 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 29642 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 34332 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 36062 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 53943 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 74978 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 66478 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17 • 86278 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47705 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
публикации
Эксклюзивы
BTS официально объявили дату камбэка: группа вернется в марте после четырехлетнего перерыва

Киев • УНН

 • 526 просмотра

K-pop группа BTS вернется на сцену в полном составе 20 марта 2026 года. Это произойдет после почти четырехлетнего перерыва, во время которого все участники прошли военную службу.

BTS официально объявили дату камбэка: группа вернется в марте после четырехлетнего перерыва

Легендарная K-pop группа BTS готовится вернуться в 2026 году. Компания BigHit Music официально подтвердила в социальных сетях, что мегапопулярный бойзбенд вернется на сцену в полном составе уже 20 марта. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Это возвращение станет историческим моментом для фанатов, поскольку оно положит конец почти четырехлетнему перерыву в деятельности группы. За это время все семеро участников — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook и J-Hope — прошли обязательную военную службу в Южной Корее.

Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21.06.25, 10:34 • 157768 просмотров

Последним свои обязанности перед родиной завершил рэпер Шуга в июне 2025 года, что позволило участникам наконец объединиться для подготовки совместного проекта.

Что известно о новом альбоме

Предстоящий релиз станет первой полноценной работой группы со времен антологии "Proof" (2022) и студийного альбома "Be" (2020). Участники начали работу над ним в июле 2025 года.

Поскольку это будет групповой альбом, он будет отражать мысли и идеи каждого из нас. Мы подходим к нему с тем же настроением, что и в самом начале нашего пути

- говорится в заявлении группы.

Планы на 2026 год

Помимо выхода альбома, весной 2026 года запланирован масштабный мировой тур. Во время перерыва участники сосредоточились на сольных проектах, но теперь BTS готовы снова выступать вместе, подтверждая свой статус главного музыкального феномена десятилетия. 

BTS готовит первый альбом за шесть лет и крупнейший мировой тур27.10.25, 16:55 • 8266 просмотров

Степан Гафтко

