BTS офіційно оголосили дату камбеку: гурт повернеться у березні після чотирирічної перерви

Легендарний K-pop гурт BTS готується повернутися о 2026 році. Компанія BigHit Music офіційно підтвердила в соціальних мережах, що мегапопулярний бойзбенд повернеться на сцену в повному складі вже 20 березня. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Це повернення стане історичним моментом для фанатів, оскільки воно покладе край майже чотирирічній перерві в діяльності гурту. За цей час усі семеро учасників - RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook та J-Hope - пройшли обов'язкову військову службу в Південній Кореї.

Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання

Останнім свої обов’язки перед батьківщиною завершив репер Шуга у червні 2025 року, що дозволило учасникам нарешті об'єднатися для підготовки спільного проєкту.

Майбутній реліз стане першою повноцінною роботою гурту з часів антології "Proof" (2022) та студійного альбому "Be" (2020). Учасники почали роботу над ним у липні 2025 року.

Оскільки це буде груповий альбом, він відображатиме думки та ідеї кожного з нас. Ми підходимо до нього з тим самим настроєм, що й на самому початку нашого шляху