BTS офіційно оголосили дату камбеку: гурт повернеться у березні після чотирирічної перерви
Київ • УНН
K-pop гурт BTS повернеться на сцену в повному складі 20 березня 2026 року. Це станеться після майже чотирирічної перерви, під час якої всі учасники пройшли військову службу.
Легендарний K-pop гурт BTS готується повернутися о 2026 році. Компанія BigHit Music офіційно підтвердила в соціальних мережах, що мегапопулярний бойзбенд повернеться на сцену в повному складі вже 20 березня. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Це повернення стане історичним моментом для фанатів, оскільки воно покладе край майже чотирирічній перерві в діяльності гурту. За цей час усі семеро учасників - RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook та J-Hope - пройшли обов'язкову військову службу в Південній Кореї.
Останнім свої обов’язки перед батьківщиною завершив репер Шуга у червні 2025 року, що дозволило учасникам нарешті об'єднатися для підготовки спільного проєкту.
Що відомо про новий альбом
Майбутній реліз стане першою повноцінною роботою гурту з часів антології "Proof" (2022) та студійного альбому "Be" (2020). Учасники почали роботу над ним у липні 2025 року.
Оскільки це буде груповий альбом, він відображатиме думки та ідеї кожного з нас. Ми підходимо до нього з тим самим настроєм, що й на самому початку нашого шляху
Плани на 2026 рік
Окрім виходу альбому, навесні 2026 року заплановано масштабний світовий тур. Під час перерви учасники зосереджувалися на сольних проєктах, але тепер BTS готові знову виступати разом, підтверджуючи свій статус головного музичного феномену десятиліття.
