BTS офіційно оголосили дату камбеку: гурт повернеться у березні після чотирирічної перерви

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 11601 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 28078 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 33106 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 35134 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 53262 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 74389 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 66223 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 86004 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47577 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента
Збито понад півтисячі цілей: Сили оборони показали нові кадри знищення російських дронів
Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"
Зеленський зустрівся з радниками Коаліції охочих: обговорено гарантії безпеки та реальний мир
Над Україною зійшов Супермісяць та очікується пік метеорного потоку Квадрантиди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 235651 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Андрій Сибіга
Венесуела
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
AH-64 Apache

BTS офіційно оголосили дату камбеку: гурт повернеться у березні після чотирирічної перерви

Київ • УНН

 • 62 перегляди

K-pop гурт BTS повернеться на сцену в повному складі 20 березня 2026 року. Це станеться після майже чотирирічної перерви, під час якої всі учасники пройшли військову службу.

BTS офіційно оголосили дату камбеку: гурт повернеться у березні після чотирирічної перерви

Легендарний K-pop гурт BTS готується повернутися о 2026 році. Компанія BigHit Music офіційно підтвердила в соціальних мережах, що мегапопулярний бойзбенд повернеться на сцену в повному складі вже 20 березня. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Це повернення стане історичним моментом для фанатів, оскільки воно покладе край майже чотирирічній перерві в діяльності гурту. За цей час усі семеро учасників - RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook та J-Hope - пройшли обов'язкову військову службу в Південній Кореї.

Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21.06.25, 10:34 • 157763 перегляди

Останнім свої обов’язки перед батьківщиною завершив репер Шуга у червні 2025 року, що дозволило учасникам нарешті об'єднатися для підготовки спільного проєкту.

Що відомо про новий альбом

Майбутній реліз стане першою повноцінною роботою гурту з часів антології "Proof" (2022) та студійного альбому "Be" (2020). Учасники почали роботу над ним у липні 2025 року.

Оскільки це буде груповий альбом, він відображатиме думки та ідеї кожного з нас. Ми підходимо до нього з тим самим настроєм, що й на самому початку нашого шляху

- йдеться у заяві гурту.

Плани на 2026 рік

Окрім виходу альбому, навесні 2026 року заплановано масштабний світовий тур. Під час перерви учасники зосереджувалися на сольних проєктах, але тепер BTS готові знову виступати разом, підтверджуючи свій статус головного музичного феномену десятиліття. 

BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур27.10.25, 16:55 • 8264 перегляди

Степан Гафтко

