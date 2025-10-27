BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур

$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 3416 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 6154 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53 • 19071 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19466 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25427 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36414 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39707 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36168 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34164 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27938 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
Ексклюзив
12:53 • 19042 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89573 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127160 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Південнокорейський супергурт BTS працює над своїм першим альбомом з 2020 року, вихід якого заплановано на кінець березня 2026 року. Після повернення з військової служби гурт планує свій найбільший тур з близько 65 концертами по всьому світу.

BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур

Південнокорейський супергурт BTS працює над своїм першим альбомом з 2020 року, а також планує свій найбільший тур, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Південнокорейський супергурт тимчасово розформувався, оскільки його учасники проходили обов'язкову військову службу. Після цього BTS останні кілька місяців працювали над новим альбомом разом з Hybe Co. Альбом, перший за шість років, вийде наприкінці березня 2026 року.

Це стане початком першого повноцінного туру групи з 2019 року. BTS планують провести близько 65 концертів по всьому світу, включаючи понад 30 концертів у Північній Америці, за словами людей, знайомих з цим питанням.

"Деталі щодо дат та масштабів нового світового туру BTS залишаються непідтвердженими", – йдеться у заяві Hybe’s Big Hit Music. 

Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21.06.25, 10:34 • 157729 переглядiв

Додамо

За даними Міжнародної федерації фонографічної індустрії, BTS вивели корейську поп-музику в мейнстрім і стали найкращим виконавцем у світі у 2020 та 2021 роках. Гурт планував гастролювати у 2020 році, але не зміг через пандемію. У 2021 та 2022 роках вони провели десяток концертів у чотирьох містах, що стало їхнім останнім виступом як гурту перед вступом учасників на військову службу.

Останні виступи гурту відбулися в Лас-Вегасі у квітні 2022 року. За даними Pollstar, концерти зібрали 18 мільйонів доларів. Загалом, за даними Pollstar, BTS зібрали майже 300 мільйонів доларів як гастрольний гурт між 2015 та 2022 роками. Але це лише дати, про які гурт повідомив збирачу даних. Він відіграв набагато більше концертів.

Їхнє повернення перевірить, наскільки ентузіазм залишився, і покаже, чи змінилися фанати.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Музикант
Мобілізація
Лас-Вегас
Bloomberg
Північна Америка