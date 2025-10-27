BTS готує перший альбом за шість років та найбільший світовий тур
Київ • УНН
Південнокорейський супергурт BTS працює над своїм першим альбомом з 2020 року, вихід якого заплановано на кінець березня 2026 року. Після повернення з військової служби гурт планує свій найбільший тур з близько 65 концертами по всьому світу.
Південнокорейський супергурт BTS працює над своїм першим альбомом з 2020 року, а також планує свій найбільший тур, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Південнокорейський супергурт тимчасово розформувався, оскільки його учасники проходили обов'язкову військову службу. Після цього BTS останні кілька місяців працювали над новим альбомом разом з Hybe Co. Альбом, перший за шість років, вийде наприкінці березня 2026 року.
Це стане початком першого повноцінного туру групи з 2019 року. BTS планують провести близько 65 концертів по всьому світу, включаючи понад 30 концертів у Північній Америці, за словами людей, знайомих з цим питанням.
"Деталі щодо дат та масштабів нового світового туру BTS залишаються непідтвердженими", – йдеться у заяві Hybe’s Big Hit Music.
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21.06.25, 10:34 • 157729 переглядiв
Додамо
За даними Міжнародної федерації фонографічної індустрії, BTS вивели корейську поп-музику в мейнстрім і стали найкращим виконавцем у світі у 2020 та 2021 роках. Гурт планував гастролювати у 2020 році, але не зміг через пандемію. У 2021 та 2022 роках вони провели десяток концертів у чотирьох містах, що стало їхнім останнім виступом як гурту перед вступом учасників на військову службу.
Останні виступи гурту відбулися в Лас-Вегасі у квітні 2022 року. За даними Pollstar, концерти зібрали 18 мільйонів доларів. Загалом, за даними Pollstar, BTS зібрали майже 300 мільйонів доларів як гастрольний гурт між 2015 та 2022 роками. Але це лише дати, про які гурт повідомив збирачу даних. Він відіграв набагато більше концертів.
Їхнє повернення перевірить, наскільки ентузіазм залишився, і покаже, чи змінилися фанати.