BTS готовит первый альбом за шесть лет и крупнейший мировой тур
Киев • УНН
Южнокорейская супергруппа BTS работает над своим первым альбомом с 2020 года, выход которого запланирован на конец марта 2026 года. После возвращения с военной службы группа планирует свой крупнейший тур с около 65 концертами по всему миру.
Детали
Южнокорейская супергруппа временно распалась, так как ее участники проходили обязательную военную службу. После этого BTS последние несколько месяцев работали над новым альбомом вместе с Hybe Co. Альбом, первый за шесть лет, выйдет в конце марта 2026 года.
Это станет началом первого полноценного тура группы с 2019 года. BTS планируют провести около 65 концертов по всему миру, включая более 30 концертов в Северной Америке, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
"Детали относительно дат и масштабов нового мирового тура BTS остаются неподтвержденными", – говорится в заявлении Hybe’s Big Hit Music.
Добавим
По данным Международной федерации фонографической индустрии, BTS вывели корейскую поп-музыку в мейнстрим и стали лучшим исполнителем в мире в 2020 и 2021 годах. Группа планировала гастролировать в 2020 году, но не смогла из-за пандемии. В 2021 и 2022 годах они провели десяток концертов в четырех городах, что стало их последним выступлением как группы перед вступлением участников на военную службу.
Последние выступления группы состоялись в Лас-Вегасе в апреле 2022 года. По данным Pollstar, концерты собрали 18 миллионов долларов. В целом, по данным Pollstar, BTS собрали почти 300 миллионов долларов как гастролирующая группа между 2015 и 2022 годами. Но это лишь даты, о которых группа сообщила сборщику данных. Она отыграла гораздо больше концертов.
Их возвращение проверит, насколько энтузиазм остался, и покажет, изменились ли фанаты.