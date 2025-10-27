BTS готовит первый альбом за шесть лет и крупнейший мировой тур

$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 9342 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12800 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25060 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23191 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28747 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37236 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40284 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36342 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34315 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Теги
Авторы
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35909 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39819 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 37673 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 26230 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17104 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 14201 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25011 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91033 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112406 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128514 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17722 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 27327 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 38765 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 58744 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 80722 просмотра
BTS готовит первый альбом за шесть лет и крупнейший мировой тур

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Южнокорейская супергруппа BTS работает над своим первым альбомом с 2020 года, выход которого запланирован на конец марта 2026 года. После возвращения с военной службы группа планирует свой крупнейший тур с около 65 концертами по всему миру.

BTS готовит первый альбом за шесть лет и крупнейший мировой тур

Южнокорейская супергруппа BTS работает над своим первым альбомом с 2020 года, а также планирует свой крупнейший тур, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Южнокорейская супергруппа временно распалась, так как ее участники проходили обязательную военную службу. После этого BTS последние несколько месяцев работали над новым альбомом вместе с Hybe Co. Альбом, первый за шесть лет, выйдет в конце марта 2026 года.

Это станет началом первого полноценного тура группы с 2019 года. BTS планируют провести около 65 концертов по всему миру, включая более 30 концертов в Северной Америке, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

"Детали относительно дат и масштабов нового мирового тура BTS остаются неподтвержденными", – говорится в заявлении Hybe’s Big Hit Music.

Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21.06.25, 10:34 • 157731 просмотр

Добавим

По данным Международной федерации фонографической индустрии, BTS вывели корейскую поп-музыку в мейнстрим и стали лучшим исполнителем в мире в 2020 и 2021 годах. Группа планировала гастролировать в 2020 году, но не смогла из-за пандемии. В 2021 и 2022 годах они провели десяток концертов в четырех городах, что стало их последним выступлением как группы перед вступлением участников на военную службу.

Последние выступления группы состоялись в Лас-Вегасе в апреле 2022 года. По данным Pollstar, концерты собрали 18 миллионов долларов. В целом, по данным Pollstar, BTS собрали почти 300 миллионов долларов как гастролирующая группа между 2015 и 2022 годами. Но это лишь даты, о которых группа сообщила сборщику данных. Она отыграла гораздо больше концертов.

Их возвращение проверит, насколько энтузиазм остался, и покажет, изменились ли фанаты.

Антонина Туманова

