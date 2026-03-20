BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в Сеулі

Київ • УНН

 • 30758 перегляди

Гурт BTS презентував новий альбом про корейське коріння перед концертом на 260 тисяч глядачів. Подія знаменує повернення учасників після служби в армії.

BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в Сеулі

Зірки K-pop BTS випустили в п'ятницю новий альбом, який, як стверджується, відображає корейське коріння та самобутність гурту, на тлі ажіотажу навколо їхнього концерту просто неба в центрі Сеула, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Суботній концерт, який, як очікується, збере близько 260 000 осіб, стане першим для BTS після майже чотирирічної перерви, під час якої усі сім учасників проходили обов'язкову військову службу. Він відбудеться перед світовим турне із 82 концертів.

"Ми глибоко задумалися про нашу ідентичність - і про те, як найкраще висловити себе автентично - у всій нашій музиці та виступах", - сказав учасник BTS Чимін перед випуском альбому гурту, їхнього п'ятого студійного релізу.

"Продовжуючи цей процес, ми також переосмислили значення нашого походження як групи, що повністю складається з корейських учасників", - ідеться в його заяві.

Починаючи з Body to Body і закінчуючи Into the Sun, 14-трековий альбом Arirang отримав свою назву від народної пісні про тугу та розлуку, яку часто називають неофіційним національним гімном Південної Кореї.

Анімований трейлер, схоже, заснований на історії корейських студентів, виконання цієї пісні американський антрополог Еліс Флетчер записала на циліндричний фонограф у Вашингтоні в 1896 році.

Поки грає мелодія, трейлер показує студентів, які пливуть до Сполучених Штатів, а потім переходить до BTS у Сеульському палаці Кенбоккун – місці проведення суботнього концерту.

Тим часом у Сеулі наростало хвилювання: готелі були давно заброньовані, тисячі людей прилетіли з-за кордону, що ще раз підкреслювало величезну популярність гурту, який отримав безліч нагород і виконував пісні переважно корейською мовою.

BTS – музичний авангард корейської культурної хвилі, яка включає фільми, що отримали "Оскар", такі як "Паразити" та "Мисливці на демонів" від K-Pop, хітові драми, такі як "Гра кальмарів", нобелівського лауреата Хан Канга, їжу та косметику, що підтримуються такими акторами, як Кайлі Дженнер.

У Сеулі вулиці були прикрашені фіолетово-синіми плакатами "Ласкаво просимо, BTS + ARMY", які відсилають до фандом групи. Худі, гаманці та статуетки BTS продавалися у нових тимчасових магазинах та цілодобових лавках.

На концерті BTS, як очікується, виконають пісні з нового альбому, запис якого, за повідомленнями, гурт проводив у Лос-Анджелесі.

Грейс Као, професор соціології Єльського університету, зазначила, що хоча в альбомі представлені колаборації із західними авторами пісень та продюсерами, назва покликана "нагадати міжнародним шанувальникам, що BTS - це, перш за все, корейська група".

"Вони дивляться в майбутнє, але при цьому нагадують шанувальникам і собі про свою історію", - сказала вона.

Для учасників групи, яким зараз від 28 до 33 років, це також стало початком нового етапу їхнього життя. Четверо з них проходили військову службу поблизу сильно укріпленого кордону з Північною Кореєю, відомим колючим дротом, суворими зимами та інтенсивними тренуваннями.

Після відвідування Білого дому, випуску надзвичайно успішних англомовних альбомів та виступів на відомих майданчиках по всьому світу, гурт обрав історичний майданчик у себе вдома для свого знаменного концерту-повернення.

Величезна площа Кванхвамун у Сеулі, розташована неподалік знаменитого палацу Кенбоккун, - це місце, яке протягом століть було свідком історії, включаючи великі політичні протести у 2025 році.

Окрім тих, хто буде присутнім у Сеулі - в умовах масштабної операції із забезпечення безпеки - мільйони інших, імовірно, дивитимуться концерт через пряму трансляцію Netflix приблизно у 190 країнах.

"Цей новий альбом сприймається як любовне послання своїй батьківщині, - сказав Джефф Бенджамін, оглядач K-pop у Billboard. - Я думаю, що їх запам'ятають так само, як ми пам'ятаємо The Beatles або Майкла Джексона - не просто як виконавців, які очолювали чарти, а як артистів, для яких індустрія визначає часові рамки "до" та "після".

Юлія Шрамко

