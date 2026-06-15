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РФ распространяет фейк о «ракете Patriot», которая якобы повредила Киево-Печерскую лавру — Центр страткома

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

Россия заявляет о попадании ракеты Patriot в Лавру, хотя СБУ обнаружила обломки дрона Shahed. Удар повредил Успенский собор и башню Иоанна Кушника.

РФ распространяет фейк о «ракете Patriot», которая якобы повредила Киево-Печерскую лавру — Центр страткома

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что повреждения Киево-Печерской лавры якобы вызвала ракета американского ЗРК Patriot. На самом же деле, по данным украинской стороны, по храму попал российский ударный беспилотник типа Shahed, а СБУ уже обнародовала его обломки. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Ложь: "удар по Киево-Печерской Лавре нанесла ракета американского ЗРК Patriot, а причиной повреждений стали "устаревшие ракеты", которые Украина получает от партнеров". Об этом заявили в минобороны рф

- говорится в сообщении.

На самом деле: в ночь на 15 июня по Успенскому собору Киево-Печерской лавры попал российский ударный беспилотник типа Shahed, заявил генеральный директор заповедника Максим Остапенко.

Дополнение

СБУ также показала обломки дрона "Герань", которым рашисты ударили по Лавре.

Удар пришелся на алтарную часть храма – Стефановский придел. Также в результате массированной атаки повреждена Башня Иоанна Кущника – оборонительное сооружение XVII–XVIII веков.

Для определения типа боеприпаса необходимы осмотр места происшествия, анализ обломков и проведение экспертиз. Находясь в москве и не имея доступа к месту удара, россияне физически не могли менее чем за час "установить" причину повреждений.

россия фейками пытается снять с себя ответственность за удар по Киеву - ЦПД15.06.26, 12:51 • 3320 просмотров

Ольга Розгон

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