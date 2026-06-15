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россия фейками пытается снять с себя ответственность за удар по Киеву - ЦПД

Киев • УНН

 • 2134 просмотра

ЦПД разоблачил дезинформацию рф относительно массированных ударов по гражданским объектам Киева. Пропаганда называет пожар в Лавре и обстрел суда провокациями Украины.

россия фейками пытается снять с себя ответственность за удар по Киеву - ЦПД

российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию, пытаясь оправдать массированные удары по гражданским и культурным объектам Киева в ночь на 15 июня с.г. и снять с себя ответственность за собственные военные преступления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Вражеские ресурсы действуют по классическому сценарию: откровенный террор мирного населения они пытаются замаскировать под "поражение военных целей" или же переложить вину на саму Украину, — говорится в сообщении.

В частности, масштабный пожар в Киево-Печерской лавре (объекте ЮНЕСКО) пропагандисты называют "украинской провокацией" и "самоподжогом". Также враг распространяет конспирологические теории о якобы причастности украинских властей к удару по зданию Высшего антикоррупционного суда.

Киностудию им. Довженко объявили "законной военной целью", так как она является "рассадником пропаганды". Также распространяются вбросы, будто в Киеве массово расставляют замаскированные под гражданские объекты цеха по производству оружия — в воображении российских пропагандистов каждое здание является "военным объектом".

Не обошлось и без уже традиционных обвинений "украинской ПВО" в повреждениях гражданских зданий.

Всю ответственность за гибель и ранения мирных киевлян, разрушение исторических и гражданских зданий несет исключительно россия, и она должна быть наказана за это. Никакие манипуляции, конспирологические теории и попытки придать гражданским объектам "военный статус" не помогут агрессору скрыть очередное военное преступление

- говорится в сообщении.

В Лавре потушили пожар на крыше храма после атаки рф, к ликвидации последствий в Киеве привлечена авиация - МВД15.06.26, 09:35 • 3698 просмотров

Ольга Розгон

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