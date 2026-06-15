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В Лавре потушили пожар на крыше храма после атаки рф, к ликвидации последствий в Киеве привлечена авиация - МВД

Киев • УНН

 • 2532 просмотра

Из-за атаки рф в Киеве возникло 26 пожаров, повреждены Лавра и Мистецький арсенал. Погибли четыре человека, к тушению огня привлечена авиация ГСЧС.

В Лавре потушили пожар на крыше храма после атаки рф, к ликвидации последствий в Киеве привлечена авиация - МВД

Пожар после ночной атаки рф на крыше Успенского собора в Киево-Печерской лавре потушили, к ликвидации последствий в Киеве привлечена авиация, сообщил в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий массированного удара рф по Украине. Эпицентром атаки стал Киев. В результате обстрела возникло 26 пожаров общей площадью почти 6000 квадратных метров. Работы продолжаются на 6 локациях

- написал Клименко.

По словам министра, более 1200 спасателей ГСЧС и полицейских привлечены в столице к ликвидационным мероприятиям. "Прибыли приданные силы отрядов оперативного реагирования. Масштабные очаги возгорания тушит авиация ГСЧС", - указал он.

По данным главы МВД, в столице погибли 4 человека в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки раненых. По меньшей мере 26 жилых домов повреждены.

Сегодняшняя атака имела целью не только убить и ранить гражданских. Оккупанты направили дроны и ракеты против истории, религии, искусства и образования. В Киеве повреждены академия и детский сад, разрушен один из цехов Национальной киностудии имени А. Довженко. Кадры охваченного огнем Успенского собора ужасают. В 8:35 силами ГСЧС пожар на крыше храма ликвидирован

- отметил Клименко.

Как указал глава МВД, "в то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу "Мистецький арсенал"".

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"Харьков тоже этой ночью был под прицелом врага. По уточненной информации, погибли 4 спасателя ГСЧС и 1 специалист по гражданской защите Харьковской ОВА. Они работали на месте российского удара, когда враг повторно ударил прицельно по людям", - сообщил Клименко.

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"Ударами по жилым домам россия в очередной раз терроризирует гражданских. Разрушением культурного и исторического наследия в очередной раз доказывает: главная ее цель - уничтожение украинской идентичности", - указал глава МВД.

Юлия Шрамко

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