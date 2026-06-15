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Ночная атака рф на Киев, Харьков, Днепр и область: 9 погибших и десятки раненых

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

В результате ночной атаки погибли 9 человек, еще более 40 ранены в трех регионах Украины. Повреждены десятки жилых домов, медицинские учреждения и инфраструктура.

Ночная атака рф на Киев, Харьков, Днепр и область: 9 погибших и десятки раненых

Киев и область, Харьков, Днепр и область оказались ночью под вражеским ударом, в результате которого погибли по меньшей мере 9 человек, более 40 ранены, есть масштабные разрушения, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

В ночь на 15 июня 2026 года российские войска совершили очередную массированную атаку по мирным городам Украины. В результате ударов погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, образовательные, медицинские и культурные учреждения

- сообщили в прокуратуре.

Киев - 4 погибших, 30 пострадавших

В Киеве в результате комбинированной атаки по состоянию на 8:30 известно о четырех погибших и 30 пострадавших, среди которых беременная женщина и двое детей в возрасте 5 и 6 лет. Разрушения зафиксированы во всех десяти районах столицы. Повреждены по меньшей мере 18 многоэтажных домов, храм на территории Киево-Печерской лавры, бизнес-центр, здание киностудии, административные сооружения, частные дома, рынок и автомобили.

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Киевская область - 2 пострадавших

В Киевской области в результате атаки пострадали два человека. В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, женщина получила сотрясение головного мозга. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в пяти районах области.

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Харьков - 5 погибших, 9 пострадавших

В Харькове российские военные применили тактику повторного удара. После атаки беспилотником по Холодногорскому району и прибытия экстренных служб враг нанес еще четыре удара по месту проведения спасательной операции. В результате погибли четверо спасателей ГСЧС и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета. Ранения получили шестеро спасателей и трое гражданских. Также в Шевченковском районе города из-за удара беспилотника пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.

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Днепр и область - 2 пострадавших

В Днепропетровской области под массированным ударом оказались Днепр, Криворожский, Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы. В Днепре ранен мужчина, повреждены инфраструктура, предприятия, колледж и учреждения культуры. В Криворожском районе в результате атаки беспилотником также ранен мужчина и повреждено предприятие. В Павлоградском районе поврежден частный дом и автомобиль, в Синельниковском - учебное заведение и жилые дома. На Никопольщине в результате ударов беспилотниками повреждены медицинское учреждение, учебное заведение, рынок и жилые дома.

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Прокуроры Киевской городской, Киевской областной, Харьковской областной и Днепропетровской областной прокуратур документируют последствия атак и расследуют очередные военные преступления рф по ст. 438 УК Украины.

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Юлия Шрамко

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