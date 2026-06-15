В Харькове из-за повторного удара РФ погибли пятеро спасателей

В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС, еще как минимум 5 - ранены. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует УНН.

Детали

Он выразил соболезнования семьям погибших героев без оружия.

К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни. Массированная российская атака продолжается. Под главным ударом – Киев. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены необходимые службы - написал Клименко.

Он призвал оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Напомним

Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подвергается массированной комбинированной атаке врага.

Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метро