В Харькове из-за повторного удара РФ погибли пятеро спасателей
Киев • УНН
Во время тушения пожара в Харькове в результате повторного обстрела погибли 5 сотрудников ГСЧС. Еще пятеро спасателей получили ранения различной степени тяжести.
В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС, еще как минимум 5 - ранены. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует УНН.
Детали
Он выразил соболезнования семьям погибших героев без оружия.
К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизни. Массированная российская атака продолжается. Под главным ударом – Киев. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены необходимые службы
Он призвал оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Напомним
Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подвергается массированной комбинированной атаке врага.
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