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россияне разрушили колледж в Днепре и ранили человека во время атаки

Киев • УНН

 • 864 просмотра

В результате ночной атаки на Днепр разрушен колледж и повреждено предприятие. Известно об одном раненом и повреждении школы и учреждения культуры.

россияне разрушили колледж в Днепре и ранили человека во время атаки

Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.  

Детали

По его словам, из-за атаки россиян на областной центр разрушено одно из помещений колледжа.

Взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры

— констатировал Ганжа.

До этого начальник ОВА сообщил, что из-за вражеской атаки на Днепр один человек получил ранения. Повреждено предприятие, там возник пожар.

Напомним

Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подвергается массированной комбинированной атаке врага.

Атака на Киев - количество раненых возросло до 1115.06.26, 03:29 • 1964 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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