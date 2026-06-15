россияне разрушили колледж в Днепре и ранили человека во время атаки
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Днепр разрушен колледж и повреждено предприятие. Известно об одном раненом и повреждении школы и учреждения культуры.
Враг в ночь на понедельник, 15 июня, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, из-за атаки россиян на областной центр разрушено одно из помещений колледжа.
Взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры
До этого начальник ОВА сообщил, что из-за вражеской атаки на Днепр один человек получил ранения. Повреждено предприятие, там возник пожар.
Напомним
Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подвергается массированной комбинированной атаке врага.
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