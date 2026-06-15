В Лавре и Мистецьком арсенале в Киеве продолжается тушение пожаров после массированного удара рф
Киев • УНН
Из-за атаки рф в Лавре горит крыша Успенского собора, а также Мистецький арсенал. Спасатели работают на более чем 50 локациях по всему Киеву.
В Киеве продолжается ликвидация пожаров в Киево-Печерской Лавре и "Мистецьком арсенале" после массированной атаки рф, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
В Киеве на территории Киево-Печерской Лавры продолжается ликвидация последствий российских ударов. В частности, возник пожар крыши Успенского собора на площади около 800 кв. м. Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 кв. м
На местах, как указано, работают спасатели и все службы города, привлечена необходимая спецтехника ГСЧС.
Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в результате массированной атаки врага на Киев зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Аварийно-спасательные службы работают на около 50 локациях.
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