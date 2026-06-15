россия атаковала Украину 70 ракетами и 611 дронами: результаты работы ПВО
Киев • УНН
ПВО сбила 50 ракет, среди которых 5 «Цирконов», и 582 дрона во время ночной атаки. Зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 БпЛА на 42 локациях.
россия ночью атаковала Украину 70 ракетами, в том числе 6 "Цирконами" и 34 баллистическими, и 611 дронами, сбито или подавлено 50 ракет, в том числе 5 "Цирконов" и 15 баллистических, и 582 беспилотника, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов.
"Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков", - говорится в сообщении.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БпЛА различных типов:
- 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ВОТ АР Крым);
- 34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., - рф);
- 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская обл., - рф);
- 611 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов: 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"; 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 582 вражеских БпЛА различных типов
По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА.
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