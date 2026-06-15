россия атаковала Украину 70 ракетами и 611 дронами: результаты работы ПВО

$44.9351.84
ukenru
Эксклюзив
03:11 • 6256 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
02:32 • 10656 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 23613 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
14 июня, 22:00 • 19983 просмотра
"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
14 июня, 15:42 • 47085 просмотра
Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7
14 июня, 12:15 • 47952 просмотра
Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
14 июня, 09:15 • 50533 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
14 июня, 08:31 • 49336 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
14 июня, 07:33 • 36766 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 48142 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.2м/с
67%
743мм
Популярные новости
россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове - первые подробности14 июня, 20:59 • 19137 просмотра
Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение14 июня, 22:26 • 32620 просмотра
Массированная атака на Украину: в Киеве горит Лавра, раненые в Харькове14 июня, 22:55 • 16816 просмотра
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры — ПЦУ обнародовала фотоPhoto14 июня, 23:44 • 27366 просмотра
По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага02:47 • 10303 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 67761 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 92313 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 63216 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 75089 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 78438 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 51697 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 52680 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 58664 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 112619 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 96503 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
9К720 Искандер
Х-101

россия атаковала Украину 70 ракетами и 611 дронами: результаты работы ПВО

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

ПВО сбила 50 ракет, среди которых 5 «Цирконов», и 582 дрона во время ночной атаки. Зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 БпЛА на 42 локациях.

россия атаковала Украину 70 ракетами и 611 дронами: результаты работы ПВО

россия ночью атаковала Украину 70 ракетами, в том числе 6 "Цирконами" и 34 баллистическими, и 611 дронами, сбито или подавлено 50 ракет, в том числе 5 "Цирконов" и 15 баллистических, и 582 беспилотника, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов.

"Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков", - говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БпЛА различных типов:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ВОТ АР Крым);
    • 34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., - рф);
      • 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская обл., - рф);
        • 611 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          "По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов: 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"; 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 582 вражеских БпЛА различных типов

          - сообщили  ВС ВСУ.

          По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.

          Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА.

          По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага15.06.26, 05:47 • 10321 просмотр

          Юлия Шрамко

          Война в УкраинеКиев
          Взрывы
          Воздушная тревога
          Война в Украине
          Х-101
          Днепр (город)
          Военно-воздушные силы Украины
          Шахед-136
          9К720 Искандер
          Украина
          Киев
          Харьков