Водителя Красного Креста, который проводил эвакуацию людей из Херсона, забрали для прохождения ВЛК

В Николаевской области полиция и ТЦК задержали водителя Херсонского отряда быстрого реагирования Красного Креста во время эвакуации гражданских. Эвакуационные рейсы из временно приостанавливаются. Об этом идется в сообщении Херсонского отряда быстрого реагирования ООКК, передает УНН.

Детали

Возле населенного пункта Шевченково Николаевской области полицейские из Баштанского районного отделения полиции задержали водителя Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста. Эвакуация гражданских из «красной зоны» постоянно обстреливаемого Херсона оказалась под угрозой из-за коварных действий и введения в заблуждение со стороны правоохранителей - говорится в сообщении.

Сообщается, что экипаж Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста осуществлял эвакуацию из опасного района города Херсона, который постоянно страдает от атак российских дронов и артиллерийских обстрелов.

Экипаж вывозил семью, пострадавшую от российской агрессии, — мать погибла, у мужчины высокая ампутация нижних конечностей, сын 3 лет и бабушка. Вторая семья — 2 человека (женщина, больная онкологическим заболеванием, и ее сын). Отвезти нужно было в Киевскую область. И вот теперь сама суть дела: за населенным пунктом Шевченково скорую помощь остановили на передвижном (мобильном) блокпосту полицейские Баштанского райотдела полиции Николаевской области для проверки документов. Документы были в порядке, но у полицейских была другая задача. Сотрудник полиции заподозрил у нашего водителя состояние алкогольного опьянения («Что-то у Вас лицо бледное, Вы что-то употребляли?») и предложил поехать с ними для сдачи анализа крови на наркотические вещества и алкоголь. Законно? Вроде бы да. А фактически вывезли на сборный пункт для прохождения ВЛК - отмечается в сообщении.

Отмечается, что людей, которых пытались эвакуировать, оставили в машине и «просто бросили».

Полицейским нужно выполнить план по мобилизации. Им безразличны наши сограждане, им безразлично, что будет с теми, кого мы с риском для жизни эвакуируем. Им безразличны закон и Конституция Украины. Фактически человека похитили. Похитили водителя эвакуационной бригады. Их у меня в отряде всего 4. Сегодня минус один. И все из-за «слуги закона» - заявили в обществе.

В обществе подчеркнули, что обратились к начальнику Баштанского районного отделения полиции по поводу неправомерных действий его подчиненного, а также к представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области.

В ГУНП Украины в Николаевской области сообщили, что руководство полиции Николаевщины инициировало служебное расследование действий полицейского во время эвакуации гражданских.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видеозаписью инцидента между инспектором сектора реагирования патрульной полиции Баштанского районного отдела полиции и водителем Херсонского отряда быстрого реагирования гуманитарной организации, который осуществлял эвакуацию гражданских из Херсонской области. По предварительной информации, событие произошло сегодня, 14 августа, на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» возле поселка Шевченково. На указанном участке дороги группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейского осуществляла проверку военно-учетных документов граждан в соответствии с требованиями действующего законодательства. Во время проверки документов водителя было установлено, что он не имеет бронирования и подлежит мобилизации, в связи с чем мужчину в дальнейшем доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме этого, на место прибыл другой водитель, который доставил группу людей в нужную локацию - заявили в полиции.

Там также добавили, что одновременно руководство Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировало служебное расследование для полной и объективной проверки всех деталей события, в частности правомерности действий полицейского во время проверки документов, задержания и доставления гражданина.

Служебное расследование проводит управление главной инспекции ГУНП Украины в Николаевской области. По его результатам действиям полицейского будет дана соответствующая оценка и, в случае установления нарушений, приняты предусмотренные законодательством меры.

Напомним

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