Массированная атака на Киевщину: трое раненых и разрушения в пяти районах
Киев • УНН
Из-за ночной атаки на Киевщину пострадали три человека, среди которых ребенок. В пяти районах области повреждены жилые дома, склады и автомобили.
Ночью 15 июня враг массированно атаковал Киевскую область. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, против мирных населенных пунктов, обычных домов людей захватчик выпустил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.
К сожалению, пострадали три человека, среди них - ребенок
Он уточнил, что в Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины - сотрясение головного мозга.
У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте
По словам Калашника, в целом последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области:
- в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения;
- в Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения;
- в Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль;
- в Бучанском районе повреждены складские помещения;
- в Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.
"На местах событий работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела, будет оказана необходимая помощь", - пообещал Калашник.
Напомним
Украина в ночь на понедельник, 15 июня, подверглась массированной комбинированной атаке врага.
По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага15.06.26, 05:47 • 5244 просмотра