Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн
Київ • УНН
Пряма трансляція виступу K-pop гурту увійшла до топ-10 у 80 країнах світу. Шоу на площі Кванхвамун очолило чарти Netflix у 24 різних країнах.
Пряма трансляція концерту супергурту K-pop BTS у Сеулі в суботу, їхнього першого за понад три роки, зібрала 18,4 мільйона глядачів по всьому світу, повідомив Netflix у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Згідно з прес-релізом компанії, трансляція з історичної площі Кванхвамун у Сеулі увійшла до щотижневого топ-10 Netflix у 80 країнах та очолила чарт у 24 країнах.
Доповнення
Для учасників гурту, яким зараз від 28 до 33 років, повернення з новим альбомом і грандіозним концертом стало початком нового етапу їхнього життя. Четверо з них проходили військову службу поблизу сильно укріпленого кордону з Північною Кореєю, відомим колючим дротом, суворими зимами та інтенсивними тренуваннями.
BTS - музичний авангард корейської культурної хвилі, яка включає фільми, що отримали "Оскар", такі як "Паразити" та "Кейпоп-мисливиці на демонів", хітові драми, такі як "Гра в кальмара", нобелівського лауреата Хан Канга, їжу та косметику, що підтримуються такими знаменитостями, як Кайлі Дженнер.